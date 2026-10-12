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Citroën : la « Deudeuche » de retour en 2028 dans une version tout électrique… pour 15 000 euros !

3 min.
12 Oct. 2026 • 10:35
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La 2CV prépare officiellement son retour. Au Mondial de l’Auto 2026, Citroën dévoile le 2 CV Concept, une réinterprétation 100 % électrique de son modèle historique. Et une fois n’est pas coutume, ce étude ne restera pas sans lendemain : le fabricant annonce une voiture de série pour 2028, avec l’ambition de proposer un tarif de départ aux alentours des 15 000 euros !

2CV Concept

Une 2CV électrique fidèle à l’esprit de l’originale

Long de seulement 3,76 mètres, le concept conserve plusieurs signatures immédiatement reconnaissables : projecteurs ronds séparés de la carrosserie, toit ouvrant en toile, ailes généreuses et silhouette haute. Citroën ne cherche cependant pas à fabriquer une simple copie rétro. « Réinventer la 2 CV, ce n’est pas reproduire une voiture du passé », résume Xavier Chardon, directeur général de la marque.

2CV Concept

À bord, la simplicité reste le mot d’ordre. Le tableau de bord laisse place à un bandeau Smart Vision et à un écran tactile carré de 8 pouces. La banquette avant peut être retirée, tandis qu’une radio amovible baptisée Radioën se transforme en enceinte portable. Même les rangements destinés aux œufs rendent hommage au célèbre cahier des charges de la 2CV originelle.

Le prix de 15 000 euros dépend encore de Bruxelles

Citroën vise un poids proche d’une tonne afin de réduire la taille de la batterie et de contenir les coûts. Cette philosophie rappelle celle de la Citroën Ami, autre véhicule électrique conçu autour de la simplicité et de l’accessibilité.

2CV Concept 1

Le tarif annoncé reste toutefois conditionné à la future réglementation européenne E-Car, destinée à faciliter l’émergence de petites voitures électriques plus abordables. La concurrence se prépare déjà, avec des modèles européens compacts comme la Liux Big.

Citroën tente donc moins ici de ressusciter la 2CV à l’identique que de renouer avec sa « philosophie », soit une voiture légère, pratique et surtout économique. Si l’objectif tarifaire est tenu en 2028, la nouvelle Dedeuche pourrait redevenir ce qu’elle fut autrefois, c’est à dire une automobile (vraiment) populaire et presque accessible au plus grand nombre.

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