Ami : Citroën dévoile la nouvelle version de son quadricycle électrique

Citroën a dévoilé la nouvelle version de son quadricycle électrique, qui était il est vrai très perfectible dans sa première mouture. La Citroën Ami 2025 conserve ses dimensions compactes, mais adopte un design nettement plus affirmé et lorgnant vers le mignon, avec notamment des phares qui évoquent clairement des yeux. On n’en est pas encore à piloter une voiture du film d’animation Cars, mais le véhicule risque d’atirer encore plus le regard que son prédécesseur. Ce look plutôt radical rend également hommage à la 2CV avec des stries sur les ailes, ce qui renforce son lien avec les véhicules iconiques de Citroën. Et puis il y a une certaine forme de logique de positionnement tarifaire : la « deudeuche » était une voiture qui se voulait accessible à tous, et il en va évidemment de même pour cette nouvelle Ami 2025.

L’intérieur de l’Ami reste inchangé et toujours aussi épuré avec trois boutons sur le tableau de bord et deux sièges légers en plastique. Citroën a aussi dévoilé des concepts originaux comme le « Buggy Vision », un modèle d’Ami destiné aux amateurs de loisirs nautiques et de plage, et « My Ami For All », une version adaptée aux personnes à mobilité réduite. L’ autonomie de 75 km limite forcément le véhicule aux trajets urbains tandis que le prix 8.000 euros, s’il reste bien en deçà de celui de la plupart des véhicules électriques, semble tout de même un poil élevé pour un véhicule limité à 45 km/h (et que les jeunes pourront donc conduire avec u simple permis B).