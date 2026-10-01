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Windows 11 26H2 : la mise à jour « majeure » est disponible

4 min.
1 Oct. 2026 • 16:42
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Microsoft propose au téléchargement Windows 11 26H2, la mise à jour « majeure » de son système d’exploitation. Son déploiement concerne progressivement les PC compatibles sous Windows 11 24H2 et 25H2, avec une installation particulièrement légère pour de nombreuses machines.

Windows 11 Logo PC Portable

Windows 11 26H2 repose sur la même base de maintenance que les versions précédentes. Sur les PC déjà équipés de Windows 11 24H2 ou 25H2, Microsoft distribue principalement un petit paquet d’activation qui débloque les fonctionnalités déjà présentes dans le système.

Microsoft déploie la mise à jour progressivement afin de surveiller la compatibilité des différentes configurations. Les utilisateurs qui souhaitent la récupérer rapidement peuvent ouvrir Paramètres > Windows Update, activer l’option permettant de recevoir les dernières mises à jour dès leur disponibilité, puis rechercher les mises à jour.

Plusieurs nouveautés avec Windows 11 26H2

Voici les nouveautés de la mise à jour :

  • Barre des tâches : repositionnable (haut, gauche, droite) et option de taille compacte.
  • Menu Démarrer : personnalisation accrue (taille, masquer nom/photo, choix des sections, liste alphabétique uniquement).
  • Recherche Windows : tolérance aux fautes de frappe, aperçu des résultats, indexation auto des dossiers fréquents, possibilité de désactiver les résultats Web Bing.
  • Explorateur de fichiers : lancement plus rapide, sauvegarde des préférences d’affichage/tri, support de nouveaux formats d’archives (uu, cpio, xar, nupkg), actions IA (résumé de documents OneDrive/SharePoint, traitement d’images).
  • Gestionnaire des tâches : affichage de l’activité du NPU (charge et mémoire) et indication des applications en AppContainer.
  • Sécurité : Smart App Control activable/désactivable sans réinstallation ; intégration native de Sysmon (désactivé par défaut) ; protection renforcée de Windows Hello pour lecteurs d’empreintes tiers ; nouvelle fonction « Protection administrateur » remplaçant partiellement l’UAC.
  • IA et Copilot : barre « Demander à Copilot » optionnelle dans la recherche et agent IA dans les paramètres comprenant le langage naturel.
  • Accessibilité : améliorations du Narrateur (plus de détails, visionneuse Braille), de la Loupe (zoom précis, teinte d’écran) et de l’Accès vocal (commandes en langage naturel sur PC Copilot+).
  • Bluetooth : fiabilité et performances améliorations (appels, reconnexion après veille, LE Audio, synchronisation de la mise en sourdine).
  • Mots de passe et clés d’accès : support des gestionnaires de mots de passe tiers compatibles pour les clés d’accès (passkeys).
  • Cryptographie : prise en charge des algorithmes post-quantiques ML-KEM et ML-DSA via les API CNG et .NET.
  • Windows Update : pause possible jusqu’à 35 jours et promesse d’un seul redémarrage mensuel forcé.
  • Restauration : nouvelle option de récupération.

Une mise à jour qui relance surtout le cycle de support

L’intérêt de cette nouvelle version concerne aussi sa durée de support. Microsoft accorde 24 mois de support aux éditions Famille et Pro, tandis que les éditions Enterprise et Education bénéficient de 36 mois.

Le déploiement intervient alors que Windows 11 24H2 approche de sa fin de support prévue le 13 octobre 2026 pour les éditions concernées. Passer à une version plus récente devient donc particulièrement important pour les utilisateurs qui souhaitent conserver un système d’exploitation officiellement pris en charge.

Microsoft signale par ailleurs plusieurs problèmes déjà identifiés autour de 26H2, notamment certains périphériques audio USB, des environnements Active Directory utilisant des configurations spécifiques et des postes virtuels pouvant rencontrer un écran noir après la connexion. L’entreprise indique avoir mis en place des mesures d’atténuation pour ces problèmes et poursuit ses travaux sur les correctifs.

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