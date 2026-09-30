USA-32 : un ancien satellite espion américain explose en orbite et crée un nuage de débris

Un vestige particulièrement secret de la Guerre froide vient de connaître une fin spectaculaire. Le satellite espion américain USA-32, également connu sous le nom FARRAH III (du nom de l’actrice Farrah Fawcett), s’est fragmenté brutalement en orbite terrestre basse, générant un nouveau nuage de débris dont l’ampleur exacte reste encore inconnue.

Un satellite espion lancé en 1988

Le système de surveillance de l’US Space Force a enregistré la fragmentation le 13 septembre, alors que l’engin évoluait à environ 775 kilomètres d’altitude. Pour l’instant, aucun danger immédiat n’a été identifié pour les autres appareils en orbite.

Lancé le 5 septembre 1988 à bord d’une fusée Titan II, USA-32 appartenait à un programme classifié du National Reconnaissance Office. FARRAH III devait notamment intercepter les émissions radio et radar soviétiques dans une bande comprise entre 2 et 18 GHz. Certaines informations sur le programme ont depuis été déclassifiées, mais les capacités précises du satellite restent partiellement secrètes.

La cause de la fragmentation reste inconnue

Plusieurs scénarios sont envisagés, soit l’explosion d’un réservoir contenant encore du propergol, la défaillance d’une batterie vieillissante ou bien encore collision avec un fragment orbital. Aucun élément ne permet actuellement d’évoquer une destruction volontaire ou l’utilisation d’une arme antisatellite.

Ce type d’événement constitue néanmoins un problème croissant. Un satellite Starlink s’était déjà désintégré en orbite, tandis que les astronomes découvrent régulièrement des fragments jusqu’ici impossibles à détecter.

Un nouvel héritage encombrant de la Guerre froide

La multiplication des satellites augmente aussi mécaniquement les risques de collision avec ces objets abandonnés. Des entreprises développent même désormais des protections destinées à encaisser les impacts orbitaux. USA-32 aura ainsi passé près de quatre décennies autour de la Terre avant de devenir lui-même une menace potentielle pour l’espace qu’il était autrefois chargé de surveiller.