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Rakuten France vit ses derniers instants et fermera ce soir à minuit

4 min.
30 Sep. 2026 • 15:00
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Comme prévu, Rakuten France cessera définitivement son activité ce mercredi 30 septembre à 23 h 59, mettant fin à la marketplace héritée de PriceMinister. À partir de cette échéance, les acheteurs et les vendeurs ne pourront plus effectuer de nouvelles transactions sur la plateforme.

Rakuten Logo

Les dernières heures de Rakuten France

La fermeture intervient après plusieurs mois de recherche d’un repreneur. La direction avait lancé un processus de cession au printemps et deux offres fermes avaient finalement émergé, l’une portée par Pixmania et l’autre par un fonds d’investissement étranger. Rakuten France a toutefois écarté ces propositions, estimant qu’elles ne remplissaient pas ses critères concernant la préservation des emplois, les conditions financières et les risques associés à la poursuite de l’activité.

La direction attribue cette décision au déclin durable de son activité dans un marché du commerce en ligne en pleine transformation. Sur dix ans, Rakuten France indique avoir perdu 33 % de ses clients et 42 % de son trafic, tandis que la concurrence des plateformes étrangères a renforcé la pression sur son modèle. La société avait pourtant investi pour moderniser sa plateforme et développer de nouvelles fonctionnalités, notamment autour de l’intelligence artificielle.

La fermeture concerne environ 180 salariés en France. Elle touche également la marketplace espagnole qui partage la même structure, tandis que les autres activités du groupe Rakuten présentes en France, comme Kobo, Rakuten TV, Viber ou Rakuten Advertising, poursuivent leurs opérations.

Pixmania avait publiquement contesté le rejet de son offre. L’entreprise affirmait vouloir préserver plusieurs dizaines d’emplois et maintenir une activité représentant, selon ses propres chiffres, plus de 2 500 vendeurs et plus de 400 millions d’euros de volume d’affaires. Elle s’était dite « extrêmement déçue » de ne pas avoir pu préserver cette activité.

Rakuten France a commencé son histoire sous le nom de PriceMinister en 2000 avant son rachat par le groupe japonais Rakuten en 2010. La marque PriceMinister a ensuite disparu en 2018, laissant place à Rakuten qui avait fait de la mise en relation entre particuliers, professionnels et acheteurs l’un des piliers de son activité française.

Ce qui reste accessible après la fermeture

La fermeture de la marketplace ne fera pas disparaître immédiatement les comptes des utilisateurs. Rakuten prévoit une période de transition jusqu’au 10 novembre 2026 à 23 h 59 : les clients pourront encore consulter leur compte et leur historique de transactions pendant cette période, tandis que les vendeurs devront demander le reversement des sommes encore présentes dans leur portefeuille électronique.

Rakuten continuera également à traiter les réclamations liées aux transactions réalisées avant la fermeture pendant la période prévue par ses conditions générales. Les clients concernés par des commandes récentes disposent donc encore d’une fenêtre pour suivre leurs dossiers et conserver les informations nécessaires à leurs démarches.

La disparition de Rakuten France intervient ainsi après plus d’un quart de siècle d’activité dans le commerce en ligne français. Pour les utilisateurs, le rendez-vous décisif reste fixé à ce mercredi 30 septembre à 23 h 59, heure à laquelle la plateforme cessera officiellement de mettre en relation acheteurs et vendeurs. Pour célébrer la fermeture, Rakuten France propose 30 euros offerts sur tout le site dès 299 euros d’achat. C’est à retrouver en cliquant ici.

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Un commentaire pour cet article :

  • kaolin83
    30 Sep. 2026 • 16:10
    Dommage.. j’y effectuais parfois certains achats comme dernièrement mon iPad Pro 13 m5… et c’était parfois très intéressant et sérieux

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