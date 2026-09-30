Game of Thrones: Aegon’s Conquest : on connait la date de sortie officielle en salles

Westeros prépare officiellement son passage sur grand écran. Warner Bros. a fixé au 1er juin 2029 la sortie de Game of Thrones: Aegon’s Conquest, premier long métrage de la franchise destiné aux salles de cinéma. Le projet s’intéressera à Aegon Ier Targaryen, personnage fondateur dont l’ombre plane sur toute l’histoire des Sept Couronnes.

Aegon le Conquérant arrive enfin à l’écran

Située environ trois siècles avant les événements de Game of Thrones, l’intrigue doit raconter la conquête de Westeros menée par Aegon Ier et ses sœurs Visenya et Rhaenys, accompagnés de leurs dragons. Cette campagne militaire donnera naissance à la dynastie Targaryen et au royaume qui structurera ensuite toute la saga.

Le film Game of Thrones avait été confirmé début 2026, avec Beau Willimon au scénario. Le scénariste, principalement connu pour House of Cards et plusieurs épisodes d’Andor, aura la lourde charge d’inscrire son récit dans le lore foisonnant de Game of Thrones.

Owen Harris derrière la caméra

La réalisation a désormais été confiée à Owen Harris, à qui l’on doit plusieurs épisodes de Black Mirror et de A Knight of the Seven Kingdoms. Aucun acteur n’a encore été annoncé et Warner n’a pas plus précisé quand débutera le tournage.

A noter qu’Aegon Ier n’a encore jamais été incarné directement dans une adaptation télévisée de l’univers de George R.R. Martin. Sa légende constitue pourtant un élément central de House of the Dragon, dont la quatrième et ultime saison a été confirmée.

Westeros change d’échelle

Avec une sortie en salles estivale et une histoire construite autour de batailles, de dragons et de la formation des Sept Couronnes, Warner semble viser un véritable blockbuster fantastique, ce qui constitue toujours une gageure pour un métrage adapté d’une série à succès.

Aegon’s Conquest marquera donc une étape symbolique : après quinze ans de succès sur le petit écran, l’univers de Game of Thrones tentera pour la première fois de conquérir les salles de cinéma.