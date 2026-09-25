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Google Chrome se met à mémoriser votre progression d’un appareil à l’autre

3 min.
25 Sep. 2026 • 16:56
0

Google déploie plusieurs nouveautés dans Chrome pour faciliter la recherche et les études. Le navigateur conserve désormais la position de défilement et les formulaires partiellement remplis lorsqu’un onglet passe d’un appareil à l’autre, tandis que Gemini élargit ses capacités d’analyse et de création de quiz.

Google Chrome Logo Icone

Chrome reprend exactement là où vous vous êtes arrêté

Chrome améliore sa fonction d’envoi d’onglets entre appareils en conservant l’état exact de la page au moment du transfert. Si vous envoyez une page depuis votre smartphone vers votre ordinateur, le navigateur restaure notamment la position de défilement, ce qui évite de rechercher manuellement le passage consulté dans un long document.

La synchronisation conserve également les champs de formulaire déjà remplis. Google donne notamment l’exemple d’un long article ou document commencé sur un téléphone puis repris sur un ordinateur, mais la fonction peut aussi servir lorsqu’une saisie est plus pratique sur un autre appareil. Sur ordinateur, l’option se trouve dans le menu de partage de Chrome, tandis que Chrome pour Android l’intègre au menu de partage.

Google présente cette évolution comme un outil destiné notamment aux étudiants et aux personnes qui passent régulièrement du smartphone à l’ordinateur pendant leurs recherches. Chrome complète cette approche avec les groupes d’onglets, l’affichage fractionné et les modes de lecture, qui permettent de mieux organiser plusieurs sources ou de limiter les éléments visuels d’une page.

Gemini analyse davantage de contenus et crée des quiz

Gemini intégré à Chrome élargit aussi son champ d’action au-delà des pages Web, des documents et des vidéos YouTube. L’assistant IA peut désormais analyser des podcasts et des vidéos hébergées sur d’autres sites après leur lecture dans le navigateur afin d’en extraire les informations importantes, retrouver un passage précis ou expliquer un moment difficile à comprendre.

Chrome ajoute également des quiz interactifs générés à partir du contenu de l’onglet ouvert. Gemini peut s’appuyer sur un document Google Docs, un article scientifique ou une vidéo pour identifier les notions principales et proposer des questions destinées à vérifier leur compréhension.

Cette fonction de quiz commence son déploiement en anglais sur ordinateur aux États-Unis et en Inde. Google prévoit ensuite de l’étendre à d’autres régions et aux appareils mobiles dans les prochains mois, tandis que les fonctions d’analyse audio et vidéo s’inscrivent plus largement dans la stratégie de Chrome visant à utiliser Gemini directement dans le contexte de navigation.

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