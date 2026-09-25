Motorola Signature 27 : GrapheneOS confirme son premier smartphone hors Pixel

GrapheneOS confirme que le Motorola Signature 27 sera son premier smartphone officiellement pris en charge en dehors des Google Pixel. Cette identification précise une collaboration annoncée depuis plusieurs mois : le système Android orienté sécurité doit être proposé sur le nouveau modèle haut de gamme, avec l’objectif de commercialiser des appareils où il sera préinstallé.

Le Signature 27 devient le premier modèle désigné

Jusqu’ici, la GrapheneOS Foundation avait expliqué travailler avec Motorola sur une future génération de smartphones répondant à ses exigences, sans donner de référence commerciale. Nous avions ainsi évoqué des appareils Motorola haut de gamme prévus pour 2027. La nouveauté du 24 septembre est la confirmation du Signature 27 comme premier modèle de cette famille.

Motorola a présenté le téléphone deux jours plus tôt au Snapdragon Summit. Le constructeur le positionne comme son appareil le plus avancé, avec un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, sept mises à jour majeures d’Android et jusqu’à sept ans de correctifs de sécurité. Nous avions déjà couvert la première annonce du Signature 27, qui ne détaillait pas encore son rôle précis dans le projet GrapheneOS.

GrapheneOS indique que le téléphone doit pouvoir exécuter le système grâce aux fonctions de sécurité de la nouvelle plateforme Qualcomm. Les générations précédentes étaient jugées proches du niveau requis, mais leur prise en charge du marquage matériel de la mémoire et l’intégration de l’élément sécurisé n’étaient pas assez mûres. Ces briques doivent limiter certaines attaques visant la mémoire et isoler des secrets sensibles.

GrapheneOS sort de l’écosystème Pixel

Le projet ne consiste pas seulement à rendre une image système compatible avec un téléphone supplémentaire. GrapheneOS exige un démarrage vérifié, des mises à jour rapides, une sécurité matérielle documentée et une durée de maintenance suffisamment longue. Cette politique explique pourquoi la liste officielle s’est limitée aux Pixel pendant des années, alors que de nombreux systèmes Android alternatifs acceptent davantage de modèles.

Motorola participe directement au portage. La fondation a précédemment expliqué que le constructeur effectuait une part importante du travail nécessaire sur ses appareils. Cette coopération doit permettre une installation officiellement maintenue, avec les protections propres à GrapheneOS et non une adaptation communautaire dépourvue d’accès aux éléments de sécurité du fabricant.

Le Signature 27 utilise l’une des nouvelles plateformes Snapdragon gravées en 2 nm. La présence d’un composant récent ne suffit cependant pas à elle seule : le micrologiciel, l’élément sécurisé, le calendrier des correctifs et la coopération du constructeur détermineront la qualité réelle du support.

Une version préinstallée est envisagée, sans date précise

GrapheneOS assure que le projet de vendre des appareils avec le système préinstallé reste d’actualité. Cela réduirait la principale friction actuelle, puisque l’utilisateur n’aurait plus à déverrouiller temporairement le chargeur de démarrage, installer l’image puis le reverrouiller. Les détails commerciaux, les régions concernées et l’éventuelle coexistence avec une version Android classique n’ont pas été communiqués.

La fondation prévoit ensuite d’étendre la prise en charge à de futurs modèles pliants de Motorola, notamment les familles Razr Fold et Razr Ultra. Le Signature 27 doit toutefois passer en premier, ce qui fera de lui le premier téléphone non-Pixel officiellement compatible si le calendrier est tenu.

Motorola annonce une commercialisation mondiale du Signature 27 en 2026, mais ne donne encore ni date exacte ni prix. GrapheneOS n’a pas précisé si son système sera disponible dès le lancement du téléphone ou après une mise à jour, et aucune référence européenne préinstallée n’est encore confirmée.