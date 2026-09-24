Xiaomi 18 Pro : un écran de confidentialité activé par application

Xiaomi a lancé en Chine les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max, deux smartphones Android dotés d’un écran de confidentialité pilotable par application, de deux appareils photo de 200 mégapixels et d’une batterie atteignant 8 500 mAh. La gamme débute à 5 999 yuans, avec une commercialisation internationale promise avant la fin de l’année.

La confidentialité peut suivre une application ou un lieu

Le filtre intégré à l’écran réduit les angles de vision pour empêcher une personne placée sur le côté de lire le contenu. Xiaomi va plus loin qu’un simple interrupteur global : le mode peut s’activer lorsqu’une application précise est ouverte et continuer à protéger ses notifications, ses fenêtres flottantes ou son affichage en écran partagé, sans assombrir le reste de l’interface.

Des règles géographiques permettent de l’activer au bureau et de le désactiver au domicile. Le téléphone peut également reconnaître certains environnements, comme un ascenseur ou un aéroport. Enfin, la caméra frontale peut détecter un regard dirigé vers l’écran et proposer l’activation de la protection. Cette analyse repose sur la détection locale annoncée par Xiaomi ; son efficacité dans la pénombre ou avec plusieurs personnes reste à tester.

Les écrans principaux mesurent 6,4 pouces sur le Pro et 6,9 pouces sur le Pro Max. À l’arrière, un petit écran entoure toujours les appareils photo et affiche les notifications, sert de viseur pour les autoportraits ou lance de petits jeux. Xiaomi avait déjà confirmé vouloir conserver cet écran arrière sur ses futurs smartphones.

Deux capteurs de 200 mégapixels et beaucoup de silicium

Les deux modèles utilisent un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce. Le Pro reçoit un Light Fusion 960, tandis que le Pro Max utilise une variante 960L. Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, équivalent à 75 mm, complète l’ensemble avec une mise au point minimale annoncée à 12 cm. Le troisième module est un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

La batterie du Xiaomi 18 Pro atteint 7 000 mAh. Celle du Pro Max grimpe à 8 500 mAh grâce à une anode contenant 32 % de silicium, une chimie qui augmente la densité énergétique sans imposer la même croissance au volume du téléphone. La capacité ne préjuge pas de l’autonomie réelle : la grande dalle, le second écran, le modem et les réglages de performances pèseront aussi dans le résultat.

Le Pro reçoit le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le Pro Max utilise sa version Extreme. Qualcomm vient d’officialiser ces deux puces gravées en 2 nm (lire : Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Qualcomm lance deux puces mobiles gravées en 2 nm). Les écarts de fréquence, de consommation et de chauffe devront être mesurés sur les appareils commerciaux.

Un retour international après l’absence des 17 Pro

Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max commencent à 5 999 yuans en Chine, soit environ 720 euros hors taxes et frais d’importation au taux de change actuel. Ce montant ne permet pas de déduire le futur prix européen, qui inclura la TVA, la logistique et une politique commerciale différente.

Xiaomi promet la sortie internationale d’au moins un modèle Pro plus tard en 2026. Cette confirmation est notable, car les Xiaomi 17 Pro n’avaient pas quitté la Chine ; seuls les Xiaomi 17 et 17 Ultra avaient été lancés en France. Le fabricant n’a pas encore précisé lequel des deux nouveaux modèles sera vendu en Europe, ni sa date ou ses configurations de mémoire.