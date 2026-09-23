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Oppo Find X10 Pro Max : trois capteurs de 200 mégapixels et une batterie de 8 000 mAh

4 min.
23 Sep. 2026 • 11:08
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Oppo a officialisé en Chine le Find X10 Pro Max, premier smartphone annoncé avec trois capteurs arrière de 200 mégapixels. Le constructeur ne mise pas uniquement sur la définition : il promet une plage dynamique de 17 diaphragmes pour le module principal, une batterie de 8 000 mAh et une future commercialisation internationale dont le calendrier reste à préciser.

Oppo Find X10 Pro Max

Trois capteurs de 200 mégapixels, pour trois focales

Le Find X10 Pro Max associe un capteur principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif, chacun en 200 mégapixels. Cette configuration doit éviter le recul de qualité habituel lorsqu’un smartphone passe de son objectif principal à une focale secondaire moins bien dotée. Oppo annonce des photos à très haute définition sur toute la plage de zoom ainsi que des séquences 4K de type photo animée.

Le capteur principal bénéficie de la technologie baptisée DeepPix. La plage dynamique annoncée de 17 diaphragmes correspond à la différence que le système peut conserver entre les parties les plus sombres et les plus lumineuses d’une scène. Cette valeur provient des mesures d’Oppo et devra être confrontée à des tests indépendants, notamment en vidéo, en faible lumière et face à des sujets en mouvement.

La course aux mégapixels ne suffit pas à garantir de meilleures images. La taille du capteur, l’optique, la stabilisation et le traitement logiciel restent déterminants. Oppo poursuit ici son partenariat avec Hasselblad et propose des profils de couleur et des rendus inspirés de pellicules. Nous avions déjà évoqué le double capteur de 200 mégapixels et le zoom périscopique du Find X9 Ultra ; le nouveau modèle étend désormais cette définition aux trois focales arrière.

Oppo Find X10 Pro Max 2 Scaled

Une batterie de 8 000 mAh et la puce Dimensity 9600 Pro

Le smartphone repose sur le Dimensity 9600 Pro, la puce haut de gamme de MediaTek gravée en 2 nm. Nous avons détaillé son support de la mémoire LPDDR6, du stockage UFS 5.0 et ses gains en intelligence artificielle. L’intégration dans le Find X10 Pro Max constituera son premier véritable test dans un appareil commercial, avec des contraintes de chauffe et de consommation plus sévères qu’une démonstration de puce.

La capacité de 8 000 mAh marque une autre évolution notable. Les batteries enrichies en silicium permettent d’augmenter la densité énergétique sans épaissir le téléphone dans les mêmes proportions, un mouvement que nous avions expliqué dans notre dossier sur les batteries silicium-carbone des smartphones. Oppo ne fournit toutefois pas encore de mesure d’autonomie indépendante ni de comparaison normalisée avec la génération précédente.

Le Find X10 Pro Max reçoit aussi des certifications IP66, IP68 et IP69. La dernière couvre des jets d’eau chaude à haute pression dans un protocole de laboratoire ; elle ne transforme pas le téléphone en appareil submersible pour un usage prolongé. Oppo rappelle d’ailleurs que l’étanchéité peut diminuer avec l’usure et déconseille la recharge lorsque l’appareil est humide.

Le Find X10 classique fait des concessions

La gamme comprend également un Find X10 plus compact. Son dessin reprend le module photo carré, mais son ultra grand-angle descend à 50 mégapixels et il utilise le Dimensity 9600M. Les deux modèles conservent une batterie de 8 000 mAh et la résistance IP69, ce qui place les différences principales dans la photographie et la puissance de calcul.

Le lancement du Find X10 Pro Max intervient entre la présentation de la série Vivo X500 et celle des Xiaomi 18 Pro, signe d’un calendrier très serré chez les constructeurs chinois avant les ventes de fin d’année. Oppo confirme une sortie internationale ultérieure, mais n’a encore communiqué ni date précise, ni liste de pays, ni prix pour l’Europe.

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