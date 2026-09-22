Disney+ dément l’ajout de publicités sur tous les abonnements

Disney+ a tenu à démentir une information qui a beaucoup circulé sur différents sites : non, tous les abonnements du service de streaming ne vont pas ajouter des publicités. Seule l’offre Standard avec pub (qui existe déjà) en a, les abonnements Standard et Premium ne sont pas concernés.

Une modification des conditions qui a semé le doute

La polémique vient d’un e-mail envoyé récemment aux abonnés de Disney+ pour annoncer une mise à jour des conditions générales. Celles-ci précisent que tous les abonnements peuvent inclure du « contenu promotionnel », des « messages de parrainage » et des « publicités avant/après la lecture du Contenu », une formulation qui semble englober les offres Standard et Premium.

Disney+ affirme toutefois que cette modification ne change pas l’expérience de visionnage des abonnés aux formules sans publicité. La plateforme a confirmé à Frandroid qu’aucune publicité classique ne viendra interrompre ou précéder les films et séries à la demande sur les offres Standard et Premium.

La nuance concerne notamment les contenus promotionnels déjà présents sur le service. Des bandes-annonces, des promotions Disney ou des contenus sponsorisés peuvent apparaître autour de certains programmes, tandis que les événements en direct et certains contenus spéciaux peuvent également comporter des messages publicitaires.

Les abonnements sans pub conservent leurs avantages

La confusion vient donc surtout de la rédaction des conditions contractuelles. Disney utilise ici le terme « publicité » dans un cadre juridique plus large que la traditionnelle coupure publicitaire qui interrompt un film ou une série.

Les offres concernées conservent pour l’instant leur fonctionnement sans coupure publicitaire pendant les programmes à la demande :

Standard avec pub : 6,99 euros par mois, Full HD, son 5.1, 2 appareils en simultané et présence de publicités

6,99 euros par mois, Full HD, son 5.1, 2 appareils en simultané et présence de publicités Standard : 10,99 euros par mois, Full HD, son 5.1, 2 appareils en simultané et pas de publicités

10,99 euros par mois, Full HD, son 5.1, 2 appareils en simultané et pas de publicités Premium : 15,99 euros par mois, 4K HDR/Dolby Vision, son Dolby Atmos, 4 appareils en simultané et pas de publicités

Il est possible de s’abonner à Disney+ en cliquant ici.

Disney n’annonce donc pas de basculement des formules Standard et Premium vers un fonctionnement financé par la publicité. La plateforme doit néanmoins composer avec des conditions générales dont la formulation autorise explicitement certains formats promotionnels, ce qui explique la confusion apparue chez les abonnés.