CXMT lance la production de masse de mémoires LPDDR5X de 24 Gb

Le fabricant chinois CXMT a lancé la production de masse de sa cinquième génération de mémoire DRAM, avec deux nouvelles puces LPDDR5X de 24 gigabits destinées aux smartphones et à d’autres appareils portables. L’entreprise revendique à la fois une densité accrue, une consommation réduite et au moins 50 % de puces supplémentaires par plaque de silicium par rapport à sa plateforme précédente.

Deux puces LPDDR5X de 24 gigabits déjà produites en série

CXMT a présenté cette plateforme au World Manufacturing Convention 2026, organisé à Hefei, ville où le groupe est implanté. Les deux premiers produits annoncés offrent chacun une capacité de 24 gigabits, soit 3 Go par puce. Ils sont proposés dans deux formats de boîtier afin de pouvoir s’intégrer à différentes conceptions de smartphones et d’appareils mobiles.

La LPDDR5X est une mémoire vive optimisée pour les équipements alimentés par batterie. Elle conserve temporairement les données dont le processeur a besoin pour faire tourner le système et les applications, tout en recherchant un compromis entre débit et sobriété énergétique. Une capacité supérieure par composant permet notamment aux fabricants d’augmenter la quantité de RAM sans multiplier autant les puces sur la carte mère.

CXMT affirme que ses nouveaux modèles stockent 50 % de données en plus que ses produits comparables de la génération précédente. Ce chiffre ne signifie pas qu’un téléphone équipé gagnera automatiquement 50 % de performances : la vitesse finale dépend aussi du contrôleur mémoire, du processeur, du logiciel et de la configuration retenue par le constructeur.

Cette arrivée intervient dans un marché toujours tendu. Nous avons récemment détaillé pourquoi la crise de la mémoire RAM et NAND n’est pas encore terminée, malgré un ralentissement de la hausse des prix. Un fournisseur supplémentaire capable de produire en volume pourrait élargir l’offre, mais CXMT n’a communiqué ni liste de clients ni prix.

Une gravure plus dense obtenue par quadruple patterning

Le changement central se trouve dans la fabrication. CXMT dit avoir ramené à 11,95 nanomètres l’espacement de structures clés dans les cellules qui stockent les bits. Pour dessiner des motifs aussi fins, le fabricant utilise le quadruple patterning : plusieurs opérations de dépôt, de gravure et d’alignement se succèdent pour obtenir un motif plus petit que celui qu’une seule exposition permettrait de produire.

Cette technique permet de prolonger l’utilisation d’équipements lithographiques moins avancés, mais elle augmente aussi le nombre d’étapes et les risques d’erreur d’alignement. CXMT indique avoir mis au point le procédé à l’aide de simulations informatiques et d’un travail commun avec des fabricants chinois d’équipements sur certaines opérations critiques.

Le groupe annonce au moins 50 % de dies bruts supplémentaires par wafer par rapport à sa quatrième génération, en prenant une puce de 8 gigabits comme référence. Ce calcul mesure le nombre potentiel de puces découpées dans une plaque avant l’exclusion des unités défectueuses. Il ne donne donc pas le rendement final, donnée déterminante pour le coût réel, que CXMT n’a pas publiée.

Un nouveau concurrent pour Samsung, SK Hynix et Micron

Le marché mondial de la DRAM reste dominé par Samsung Electronics, SK Hynix et Micron. Luo Xiaodong, vice-président de CXMT et responsable de son centre marketing, assure que les capacités du nouveau procédé atteignent le niveau des nœuds les plus avancés actuellement produits en série. Cette appréciation vient toutefois du fabricant et n’est pas accompagnée de mesures indépendantes sur les débits, la consommation ou les taux de rendement.

La plateforme a aussi une portée industrielle pour la Chine, qui cherche à réduire sa dépendance aux technologies étrangères alors que les États-Unis restreignent depuis 2022 l’accès à certains équipements et logiciels de fabrication de semi-conducteurs. La production en série est confirmée pour les deux LPDDR5X de 24 gigabits, mais CXMT n’a encore indiqué ni les premiers appareils qui les utiliseront ni leur calendrier d’arrivée hors de Chine.