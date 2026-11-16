Échec du lanceur Vulcan : 40 satellites Amazon Leo perdus, un coup dur pour le rival de Starlink

La conquête de l’Internet par satellite vient de subir un sérieux contretemps. Ce dimanche 15 novembre, une fusée Vulcan de United Launch Alliance (ULA) a échoué à placer en orbite les 40 satellites Amazon Leo qu’elle transportait. L’incident, survenu une dizaine de minutes après le décollage, constitue le premier échec complet d’une mission pour cette coentreprise de Boeing et Lockheed Martin créée en 2006.

Une anomalie en plein vol, sans cause identifiée

Le lanceur a quitté le centre spatial de Cape Canaveral, en Floride, à 12 h 40 heure locale après plusieurs reports liés à des difficultés techniques pendant le compte à rebours. Les propulseurs d’appoint à poudre semblent avoir fonctionné normalement, mais les premières observations ont toutefois relevé un fonctionnement plus long que prévu du premier étage, avant la séparation et l’allumage du moteur de l’étage supérieur Centaur.

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C’est pendant cette phase que l’anomalie se serait produite. ULA n’a cependant pas encore identifié son origine. Dans un communiqué, l’entreprise a confirmé que la fusée avait « échoué à placer la mission Amazon en orbite ». Elle promet de collaborer avec son client et les organismes concernés afin de déterminer les causes de l’incident et les mesures correctives nécessaires.

Amazon Leo fragilisé dans sa course face à Starlink

La perte des 40 satellites représente un revers important pour Amazon, qui développe Leo afin de concurrencer le réseau Starlink de SpaceX. Cette mission devait inaugurer une série de 38 lancements confiés à Vulcan, après huit déploiements réussis avec l’Atlas V. Le lanceur de nouvelle génération devait ainsi jouer un rôle central dans la constitution de la constellation.

Le calendrier est désormais susceptible d’être bouleversé : amazon accuse déjà du retard dans le déploiement de son réseau, qui ne compte qu’environ 400 satellites en service sur les quelque 3 236 prévus. La situation est d’autant plus délicate que Blue Origin, autre partenaire de lancement du groupe, doit également composer avec les conséquences de l’explosion de son lanceur New Glenn en mai dernier.

Une enquête technique devra maintenant déterminer combien de temps Vulcan restera immobilisée.