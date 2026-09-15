Prime Video ajoute des clips d’actualité courts et gratuits

Amazon ajoute à Prime Video des sélections de courts extraits d’actualité disponibles à la demande. La fonction est gratuite aux États-Unis, y compris pour les personnes qui ne sont pas abonnées à Prime, et doit permettre de suivre rapidement un sujet national ou local sans lancer une chaîne d’information en direct.

Des sujets découpés en courtes séquences

Les clips sont regroupés dans la destination News de Prime Video, au sein des carrousels Trending Topics et Local News. Une personne peut ainsi choisir une histoire précise et en regarder plusieurs extraits provenant de médias différents. Amazon parle de sources reconnues, sans publier pour l’instant la liste exhaustive des partenaires fournissant ces vidéos courtes.

Le format complète l’offre d’information en direct déjà présente dans l’application. Prime Video distribue gratuitement ABC News Live, CBS News 24/7, LiveNOW from Fox, CNN Headlines et NBC News NOW, ainsi que des centaines de chaînes financées par la publicité. Des abonnements facultatifs à d’autres services restent proposés séparément.

Amazon explique dans la mise à jour de son annonce officielle que les clips permettent de passer d’un sujet à l’autre sans attendre le prochain journal ou le passage d’un reportage dans une boucle en direct. La fonction est d’abord proposée sur les téléviseurs et les appareils de salon compatibles avec Prime Video.

Cette présentation ressemble davantage à une playlist éditoriale qu’à un fil social infini. Amazon n’a pas confirmé si les vidéos seront systématiquement verticales sur smartphone, ni si leur ordre dépendra uniquement des choix d’une rédaction ou aussi d’une personnalisation algorithmique. Ces deux points détermineront à quel point l’expérience se rapprochera de TikTok, YouTube Shorts ou Instagram Reels.

Les plateformes de streaming cherchent des formats plus rapides

Les services de vidéo longue multiplient les expériences autour des séquences courtes. Netflix a annoncé la diffusion de vidéos issues de plusieurs médias, avec l’objectif de capter les usages rapides qui se sont installés sur les réseaux sociaux (lire : Netflix va diffuser des vidéos courtes de plusieurs médias). Peacock, HBO Max et Disney+ ont également intégré ou testé des formats similaires en 2026.

Pour Amazon, l’actualité sert aussi de porte d’entrée quotidienne vers une application souvent associée aux séries, aux films et au sport. Les clips gratuits peuvent augmenter la fréquence d’ouverture de Prime Video tout en exposant les utilisateurs aux chaînes financées par la publicité et aux abonnements vendus dans l’application.

Le groupe doit cependant gérer la vérification, la hiérarchisation et la modération à un rythme proche de celui des réseaux sociaux. Une séquence extraite d’un reportage peut perdre une partie de son contexte, surtout lorsqu’elle circule seule. Le choix de plusieurs sources pour une même histoire pourrait limiter cet effet, à condition que leurs angles soient réellement différents et clairement identifiés.

La nouveauté arrive alors que Netflix, Amazon et YouTube viennent de créer une alliance pour défendre le streaming dans les débats réglementaires américains. Nous avons présenté cette coalition réunissant des concurrents directs, dont les membres cherchent parallèlement à retenir l’audience sur leurs propres interfaces.

Les clips d’actualité sont disponibles dès maintenant sur les appareils de salon aux États-Unis. Amazon annonce une arrivée prochaine sur le Web et les applications mobiles, sans donner de date précise. Le groupe ne mentionne encore aucun déploiement en France ou dans les autres pays où Prime Video propose ses chaînes et abonnements.