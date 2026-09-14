Amazon suspend 21 Air après le crash mortel d’un Boeing 767 à Miami

Amazon a suspendu ses opérations avec 21 Air, la compagnie cargo qui exploitait le Boeing 767 aux couleurs d’Amazon Air sorti de piste à Miami le 6 septembre. L’accident a tué cinq personnes au sol et en a blessé cinq autres. La décision annoncée le 13 septembre intervient alors que les enquêteurs examinent la vitesse de l’appareil, sa maintenance et les procédures de l’opérateur.

Le vol 7598 arrivait de San Juan, à Porto Rico, et effectuait sa troisième rotation de la journée. Après l’atterrissage à l’aéroport international de Miami, le biréacteur a dépassé l’extrémité de la piste d’environ 396 mètres puis percuté plusieurs véhicules. Les deux pilotes ont survécu ; les cinq victimes décédées se trouvaient dans une camionnette transportant des employés d’une société de nettoyage aéronautique.

Amazon met huit avions de fret à l’écart

21 Air transportait des colis pour Amazon depuis 2024. Selon le Wall Street Journal, huit de ses appareils étaient affectés au réseau du géant du commerce en ligne. Leur retrait temporaire ne signifie pas l’arrêt d’Amazon Air : l’entreprise s’appuie sur plusieurs compagnies partenaires et prévoit de redistribuer les volumes vers d’autres transporteurs.

Cette organisation explique la formulation prudente d’Amazon. Le groupe ne cloue pas lui-même un modèle d’avion au sol et ne prononce pas de conclusion sur la cause du crash ; il suspend sa relation opérationnelle avec le transporteur responsable du vol. Sa porte-parole Kelly Nantel indique que la société a examiné certaines circonstances autour de l’accident et continuera de soutenir l’enquête ainsi que les personnes touchées.

Le réseau aérien complète les entrepôts, les camions et les services de livraison du groupe. Les avions portent la marque Amazon, mais sont exploités, entretenus et dotés d’équipages par des compagnies certifiées. Cette sous-traitance permet d’ajuster rapidement la capacité, tout en répartissant les responsabilités entre le donneur d’ordre et l’opérateur aérien.

Une approche trop rapide relevée par les enregistreurs

Les premières données publiées par le National Transportation Safety Board ne déterminent pas encore la cause de l’accident. Elles montrent qu’un pilote a averti l’autre que l’appareil allait trop vite un peu plus d’une minute avant le toucher des roues. Après l’atterrissage, l’équipage a envisagé de repartir, puis a finalement poursuivi le freinage. Des alarmes automatiques liées au taux de descente et à la proximité du sol sont également audibles sur l’enregistrement du cockpit.

L’avion était un Boeing 767-300 âgé de 32 ans. Il avait transporté des passagers pour plusieurs compagnies de 1994 à 2015 avant d’être converti en cargo. L’âge seul ne permet pas d’établir une défaillance : l’enquête doit analyser l’entretien réel de la cellule, les équipements, les performances pendant l’approche et la conformité des opérations de 21 Air.

La météo à Miami, l’historique de propriété de l’appareil, les dossiers de maintenance, la formation des pilotes et les procédures internes du transporteur font partie des éléments que le NTSB prévoit d’étudier. 21 Air affirme coopérer et dit rester confiant dans ses règles de sécurité, ses procédures et sa formation.

L’enquête reste à un stade préliminaire

Amazon n’a pas indiqué combien de temps la suspension durerait ni les conditions exigées avant une éventuelle reprise. Le NTSB publiera plus tard dans la procédure la transcription complète des échanges dans le cockpit ; son rapport final et la détermination d’une cause probable demanderont davantage de temps.