Les Émirats vont disperser et fortifier leur mégaprojet de data centers IA

Les Émirats arabes unis revoient le plan de leur immense campus de centres de données pour l’intelligence artificielle : au lieu de concentrer jusqu’à 5 GW de puissance informatique sur un seul site à Abou Dhabi, le pays envisage une infrastructure répartie, partiellement souterraine et mieux protégée contre les drones et les missiles.

Un campus de 26 km² transformé en réseau distribué

Le projet UAE-US AI Campus avait été présenté comme l’un des plus grands ensembles de calcul hors des États-Unis. Son plan initial occupait environ 10 miles carrés, soit 26 km², près d’Abou Dhabi. D’après six personnes informées des discussions citées par Reuters, les autorités privilégient désormais plusieurs centres répartis dans le pays afin qu’une attaque ou une panne ne puisse pas immobiliser toute la capacité.

Cette modification ne remettrait pas en cause la première phase, baptisée Stargate UAE. Ce cluster d’un gigawatt, évalué à 30 milliards de dollars, est déjà en construction sous la direction de G42 avec des partenaires américains. Les premiers 200 MW doivent entrer en service en 2026. G42 affirme que les travaux avancent comme prévu, tout en reconnaissant que les caractéristiques du projet font l’objet d’un examen continu lié à la sécurité, à la résilience et à l’exploitation.

La suite pourrait adopter une architecture beaucoup plus défensive. Les options étudiées comprennent des bâtiments souterrains, du béton résistant aux explosions, des systèmes d’alimentation et de refroidissement redondants ainsi que des moyens de brouillage électronique. Les installations hébergeant les données les plus sensibles, notamment militaires, pourraient être placées dans des zones montagneuses du nord et du nord-est du pays.

Des défenses contre les drones et les missiles sont également envisagées. Ce point change la nature du projet : un centre de données de très grande taille n’est plus seulement évalué selon son accès à l’électricité, à l’eau, aux réseaux et aux puces, mais comme une infrastructure critique exposée à une attaque physique. La dispersion augmente la résilience, mais impose davantage de liaisons à très haut débit entre les sites et peut compliquer l’utilisation d’un même ensemble de processeurs comme un seul supercalculateur.

Les discussions ont accéléré après les frappes iraniennes qui ont endommagé en mars deux centres de données d’Amazon Web Services aux Émirats et un autre à Bahreïn. Les services cloud régionaux d’AWS restent perturbés. En avril, les forces armées iraniennes avaient aussi diffusé une vidéo désignant Stargate UAE comme une cible possible et montrant une carte censée situer le chantier près de la base aérienne d’Al Dhafra.

OpenAI, Nvidia et Oracle au cœur d’un projet stratégique

Le campus est piloté par G42, société d’intelligence artificielle liée au conseiller à la sécurité nationale émirati Tahnoun ben Zayed Al Nahyane. OpenAI, Nvidia, Oracle, Cisco et SoftBank sont associés à différents volets. En échange d’un accès à des puces américaines avancées, Abou Dhabi a accepté de réduire certaines relations technologiques avec la Chine et d’investir dans les centres Stargate construits aux États-Unis.

Ce contexte place le projet au croisement de la politique industrielle, de la souveraineté des données et de la sécurité militaire. Nous avons déjà évoqué les cinq sites Stargate annoncés par OpenAI, Oracle et SoftBank, ainsi que la hausse attendue de la consommation électrique des centres de données. Une capacité de 5 GW représente à elle seule l’ordre de grandeur de plusieurs réacteurs nucléaires fonctionnant simultanément.

OpenAI dit progresser avec les Émirats sur l’infrastructure et l’adoption de ses technologies. Nvidia, Oracle, Cisco, le ministère émirati des Technologies avancées et SoftBank n’ont pas détaillé publiquement la refonte. Reuters n’a pas pu établir si un nouveau schéma directeur était déjà arrêté, ni mesurer son effet sur le coût ou le calendrier.

La construction du premier gigawatt doit donc se poursuivre avec des protections supplémentaires, tandis que les quatre gigawatts suivants seraient répartis sur plusieurs emplacements. La mise en service des 200 premiers mégawatts reste annoncée pour 2026 ; aucune date ferme n’est communiquée pour l’achèvement de l’ensemble de 5 GW.