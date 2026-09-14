TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Canal+ et LaLiga s’allient contre le piratage dans près de 50 pays
Internet

Canal+ et LaLiga s’allient contre le piratage dans près de 50 pays

4 min.
14 Sep. 2026 • 15:38
1

Canal+ et LaLiga ont signé un accord de lutte contre le piratage couvrant près de 50 pays en Europe, en Afrique subsaharienne et en Haïti. Le diffuseur et la ligue espagnole vont partager leurs renseignements, leurs technologies et leurs capacités juridiques pour accélérer les actions contre les réseaux de streaming illégal.

Canal

Des enquêtes communes plutôt qu’une simple campagne

L’alliance concerne les territoires où Canal+ diffuse le championnat espagnol. Les deux organisations prévoient de coordonner leurs stratégies d’intervention et de mener des enquêtes conjointes contre les opérateurs qui distribuent les matchs sans autorisation. Elles veulent également agir ensemble auprès des pouvoirs publics afin d’obtenir des procédures plus rapides et mieux adaptées à des services capables de changer de domaine ou d’infrastructure pendant une rencontre.

Le communiqué ne décrit pas les outils utilisés et ne promet pas un blocage automatique dans chacun des pays couverts. Les moyens possibles vont de la détection de flux et du marquage des signaux jusqu’au partage d’adresses techniques et aux demandes adressées aux hébergeurs, opérateurs, moteurs de recherche ou services intermédiaires. Leur emploi dépendra des lois locales et des preuves réunies.

Cette question du délai est centrale pour le sport en direct. Un blocage prononcé après le coup de sifflet final perd l’essentiel de son intérêt. En France, l’Arcom prépare justement des coupures en temps réel pour les flux IPTV. La justice a également commencé à solliciter des intermédiaires qui ne diffusent pas eux-mêmes les images : Proton VPN a été contraint de bloquer 31 sites sportifs.

 

LaLiga veut protéger des droits audiovisuels sous pression

Le président de LaLiga, Javier Tebas, présente le piratage comme une menace directe pour les revenus audiovisuels des clubs. Ces recettes ont reculé de 5,2 % pendant la saison 2024-2025, à 1,43 milliard d’euros, tandis que les revenus commerciaux ont atteint 1,58 milliard d’euros et sont devenus leur première source de recettes. Cette évolution ne peut pas être attribuée au seul streaming illégal, mais elle explique la priorité accordée au dossier.

Maxime Saada, directeur général de Canal+, estime de son côté que le piratage détruit environ 1,5 milliard d’euros de valeur par an en France et prive l’État de plusieurs centaines de millions d’euros de recettes fiscales. Aucune méthode de calcul détaillée n’a été publiée avec l’accord et les conditions financières du partenariat restent confidentielles.

Les deux partenaires insistent aussi sur les risques pour les utilisateurs : vol de données personnelles, logiciels malveillants, fraude et contenus non régulés. Ces dangers ne sont pas présents de la même manière dans tous les services illégaux, mais les abonnements IPTV vendus par des réseaux criminels collectent souvent des paiements et des informations sans les garanties d’un opérateur déclaré. Les autorités françaises ont déjà fermé un service IPTV revendiquant 250 000 abonnés.

Un accord international qui dépendra des relais locaux

Canal+ est aujourd’hui présent dans près de 70 pays, tandis que sa relation avec LaLiga s’est progressivement étendue de la France à d’autres marchés européens, africains et à Haïti. L’accord transforme cette relation de distribution en coopération opérationnelle, mais chaque action restera tributaire des autorités et des intermédiaires compétents sur le territoire concerné.

Les premières équipes communes doivent se réunir immédiatement, selon Maxime Saada. Canal+ et LaLiga n’ont toutefois donné ni calendrier public, ni objectif chiffré de fermetures, ni liste des plateformes ciblées. Les premiers résultats mesurables seront donc le nombre de flux interrompus pendant les matchs et la capacité à poursuivre les mêmes réseaux lorsqu’ils déplacent leurs serveurs d’un pays à l’autre.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

MIG Switch

Switch : Nintendo fait interdire la vente du MIG Switch en Europe pour jouer gratuitement

14 Sep. 2026 • 22:52
0 Jeux vidéo

Nintendo a obtenu une décision judiciaire aux Pays-Bas contre la vente de MIG Switch permettant de contourner les protections de la Switch. Le...

Wikipedia Logo

Wikipédia en français interdit désormais l’IA générative pour rédiger des articles

14 Sep. 2026 • 22:38
0 Internet

Wikipédia en français interdit désormais à ses contributeurs d’utiliser l’intelligence artificielle...

iOS 27 est disponible sur iPhone et iPad : la liste des nouveautés

14 Sep. 2026 • 20:53
iPhoneAddict.fr

Apple rend aujourd’hui disponible la version finale d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Cela fait suite à huit...

iOS 27 Logo Officiel
Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve 1

Steam Frame : le casque VR affiche presque le même tarif que la Steam Machine !

14 Sep. 2026 • 19:30
0 Matériel

Après plusieurs mois d’attente, Valve fixe enfin le prix et le calendrier de lancement du Steam Frame. Son nouveau casque de...

Netflix Logo Television

Netflix, Amazon et YouTube s’allient pour défendre le streaming

14 Sep. 2026 • 19:10
0 Internet

Netflix, Amazon Prime Video et YouTube lancent une coalition destinée à défendre leurs intérêts auprès des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met à jour le firmware des AirPods pour iOS 27

Apple met à jour le firmware des AirPods pour iOS 27

14 Sep. 2026 • 20:52

image de l'article iOS 27 bouche 126 failles de sécurité, macOS 27 en corrige 210

iOS 27 bouche 126 failles de sécurité, macOS 27 en corrige 210

14 Sep. 2026 • 20:30

image de l'article iOS 26.7 est disponible avec macOS 26.7 et macOS 15.8

iOS 26.7 est disponible avec macOS 26.7 et macOS 15.8

14 Sep. 2026 • 19:57

image de l'article HomePod : la mise à jour 27 est disponible avec ces nouveautés

HomePod : la mise à jour 27 est disponible avec ces nouveautés

14 Sep. 2026 • 19:33

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site