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HP sanctionné pour entente de prix sur les cartouches d’encre et PC

3 min.
17 Juil. 2026 • 11:07
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L’autorité de la concurrence en Inde (CCI) a infligé une amende de 1,4 milliard de roupies (12,7 millions d’euros) à branche indienne de HP et à ses partenaires revendeurs pour une entente sur les prix concernant les ordinateurs et les cartouches d’encre à destination des imprimantes. Des messages échangés sur WhatsApp couvrant la période de 2017 à 2020 ont servi de preuve principale à l’enquête, révélant une coordination systématique des prix.

HP Logo Batiment

Sur le montant total de l’amende, la branche indienne de HP paiera 1,3 milliard de roupies (11,8 millions d’euros) pour l’entente des ordinateurs et 119,8 millions de roupies (1,1 million d’euros) pour celle des cartouches d’encre. 21 revendeurs écopent collectivement de 35,2 millions de roupies (319 303 euros). La CCI ordonne par ailleurs un arrêt immédiat des pratiques incriminées et impose la mise en place de programmes de conformité dans un délai de 60 jours.

L’enquête établit, via les échanges sur WhatsApp, l’existence de pratiques classiques de cartel : manipulation des offres, offres de couverture, fixation des prix et répartition des clients entre les acteurs impliqués. La CCI décrit un mécanisme précis où « certains revendeurs ont approché la branche indienne de HP pour faciliter un arrangement destiné à améliorer leurs chances de décrocher des contrats de fourniture gouvernementaux », ciblant notamment les appels d’offres publiés sur la plateforme Government e Marketplace. L’autorité désigne la branche indienne de HP comme l’acteur central de cette collusion, 16 revendeurs de niveau 2 ayant participé à ce système coordonné.

HP se défend en pointant la menace des contrefaçons

Face à ces accusations, la branche indienne de HP avance une défense paradoxale. L’entreprise affirme avoir été « commercialement contrainte » de soutenir l’arrangement adopté par ses revendeurs, ces derniers menaçant de se tourner vers des cartouches d’encre contrefaites en raison du prix jugé exorbitant des pièces d’origine. HP justifie cette position en expliquant vouloir contrer la concurrence des autres fabricants tout en dissuadant le recours aux contrefaçons. L’entreprise conteste néanmoins être qualifiée de meneur unique de l’ensemble de l’entente, une nuance qui ne modifie pas la sanction prononcée par la CCI.

En France, c’est un concurrent de HP qui fait face à une affaire relativement similaire pour les cartouches d’imprimante : il s’agit d’Epson. Le groupe est accusé d’obsolescence programmée en réduisant volontairement la durée de vie de ses cartouches d’encre. Il y a eu une première audience au début du mois devant le tribunal correctionnel de Nanterre.

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