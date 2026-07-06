Bentley Torcal : la première voiture électrique de la marque sera dévoilée le 23 septembre

Bentley s’apprête à franchir un cap historique avec sa première voiture 100 % électrique. Le constructeur britannique a levé un coin du voile sur le Torcal, un SUV de luxe inédit dont la présentation mondiale est programmée le 23 septembre à Londres. Un premier visuel montre seulement l’arrière du véhicule, mais confirme déjà une silhouette plus moderne et élancée que celle du Bentayga.

Le Torcal, un nom inspiré d’un paysage espagnol

Comme le Bentayga, le Bacalar ou le Batur, le Torcal emprunte son nom à un site naturel. Bentley fait référence à El Torcal de Antequera, une réserve andalouse connue pour ses formations rocheuses calcaires spectaculaires. La marque y voit aussi un clin d’œil au mot latin torquere, à l’origine du terme torque, qui désigne le couple moteur.

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Frank-Steffen Walliser, directeur général de Bentley, promet un modèle particulièrement soigné : « Notre nouveau Torcal établit des références extraordinaires dans tous les domaines importants et pourrait bien être la voiture la plus réfléchie de notre histoire. »

Un SUV électrique plus compact que le Bentayga

Les informations déjà disponibles suggèrent que le Torcal se positionnera sous le Bentayga dans la gamme. Il pourrait partager une partie de son architecture avec le futur Porsche Cayenne électrique, autre modèle du groupe Volkswagen. Cela ouvrirait la voie à une transmission intégrale à deux moteurs, une architecture 800 volts et une recharge très rapide.

Des prototypes ont été aperçus en essais dans le Grand Nord comme sur le Nürburgring. Malgré leurs camouflages, ils laissent deviner un profil fastback, des ailes arrière marquées et un habitacle mêlant écran incurvé, cuir et commandes physiques.

Une étape clé dans la stratégie électrique de Bentley

Le Torcal doit inaugurer une nouvelle phase pour Bentley, qui continue néanmoins de miser sur les motorisations hybrides rechargeables jusqu’au milieu des années 2030. Le constructeur veut préserver son identité artisanale et ses performances tout en entrant sur le terrain des SUV électriques de prestige. Les prochaines semaines devraient préciser l’autonomie, la puissance et le calendrier de commercialisation du véhicule.