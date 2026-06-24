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L’actrice Cate Blanchett lance une initiative pour protéger la voix et l’image d’un individu face à l’IA

2 min.
24 Juin. 2026 • 18:30
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Cate Blanchett s’engage dans la bataille du consentement à l’ère de l’intelligence artificielle. L’actrice et productrice a participé au lancement du Human Consent Registry, un registre public conçu pour permettre à chacun d’indiquer clairement comment son identité peut, ou non, être utilisée par des systèmes d’IA.

Mieux encadrer l’usage de son identité face à l’IA

Développé par l’organisation à but non lucratif RSL Media, dont Cate Blanchett est cofondatrice, le dispositif propose un fonctionnement volontariste et lisible. Après vérification de son identité, une personne peut obtenir un identifiant et choisir entre trois niveaux d’autorisation : usage interdit, autorisé sous conditions ou pleinement autorisé.

Cate Blanchett IA

Le registre couvre notamment le nom, l’image, la voix, les mouvements et d’autres caractéristiques permettant d’identifier une personne. Les choix enregistrés sont ensuite traduits en signaux lisibles par des machines, afin que les plateformes et développeurs d’IA puissent les consulter avant d’exploiter ces données dans leurs modèles ou services.

« Votre identité est votre propriété intellectuelle à l’ère de l’IA, et chacun doit pouvoir décider de ce que ces systèmes peuvent ou ne peuvent pas utiliser », a déclaré Cate Blanchett lors du lancement organisé au Parlement européen.

Une réponse aux dérives des contenus générés par IA

La multiplication des voix clonées, des faux visages et des vidéos truquées renforce l’urgence d’un cadre plus clair autour du droit à l’image. RSL Media veut étendre cette logique de consentement aux œuvres, aux personnages et aux marques, en s’appuyant sur le protocole ouvert Really Simple Licensing, déjà utilisé pour définir des règles d’exploitation de contenus par l’IA.

Un outil utile, mais sans pouvoir de contrainte immédiat

Le Human Consent Registry ne force toutefois pas les entreprises technologiques à respecter les préférences déclarées. Son efficacité dépendra donc de l’adoption du standard par les éditeurs de modèles eux-mêmes et les grandes plateformes.

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