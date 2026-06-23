À peine disponible, Android 17 a le droit à plusieurs bugs

La mise à jour vers la version finale d’Android 17 tourne au cauchemar pour de nombreux propriétaires de smartphones Google Pixel, qui rencontrent des bugs. Des dysfonctionnements tactiles sévères ont un impact sur les différents Pixel, allant du simple gel intermittent à l’inversion complète du sens de défilement.

Un écran qui fait l’inverse de ce qu’on lui demande

Le bug le plus déstabilisant inverse la logique gestuelle du smartphone : un balayage vers le haut est enregistré comme un balayage vers le bas, et vice versa. Des zones mortes apparaissent également de manière aléatoire, rendant certaines parties de l’écran temporairement insensibles au toucher. Google a officiellement reconnu l’existence du problème via son compte PixelCommunity sur Reddit, sans pour autant communiquer de calendrier précis pour un correctif.

En attendant ce patch, la communauté a identifié une solution de contournement efficace : désactiver le raccourci de triple pression pour zoomer dans les paramètres d’accessibilité suffit à rétablir un comportement tactile normal. Un remède contre-intuitif, mais qui fonctionne.

Ce bug tactile n’est pas le seul accroc de ce déploiement. Les utilisateurs ayant activé un profil professionnel signalent la disparition inexpliquée de leurs widgets depuis l’écran d’accueil après la mise à jour, un problème distinct sur lequel Google affirme travailler activement et promet une résolution rapide. La sortie d’Android 17 s’inscrit ainsi dans un lancement chahuté, où plusieurs catégories d’utilisateurs se retrouvent simultanément affectées par des régressions que la phase de bêta n’a visiblement pas permis d’intercepter.

En l’état, Android 17 est uniquement disponible sur les appareils Pixel de Google. La mise à jour arrivera plus tard sur les smartphones d’autres constructeurs, comme Samsung, Xiaomi, OnePlus, Nothing et autres.