Claude Guillemot, cofondateur d’Ubisoft, est mort dans un crash d’avion

Claude Guillemot, 69 ans, cofondateur d’Ubisoft et président de Guillemot Corporation, est décédé le 19 juin en fin d’après-midi avec un pilote instructeur de 70 ans dans le crash de son avion de tourisme en Loire-Atlantique. « Ubisoft a appris avec une profonde tristesse le décès de Claude Guillemot, cofondateur du groupe et président de Guillemot Corporation, dans un accident. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches dans cette épreuve », a déclaré la société française de jeu vidéo.

Le Cessna 421, propriété de Claude Guillemot, avait décollé de Rennes à 17h20 en direction d’un rassemblement d’avions. À 17h45, l’appareil s’est écrasé dans un champ à proximité de l’aérodrome de La Baule avant de prendre feu, nécessitant l’intervention de 63 sapeurs-pompiers et 29 engins pour maîtriser l’incendie. Les deux occupants n’ont pas survécu au crash.

Le parquet de Saint-Nazaire a ouvert dans la foulée une enquête pour homicide involontaire, confiée conjointement au commissariat de police de La Baule et à la gendarmerie du transport aérien. La procureure Florence Sroda a annoncé la tenue d’autopsies à Nantes le 25 juin pour déterminer les circonstances précises du crash. Les causes de l’accident restent à ce stade inconnues.

La disparition de l’aîné d’une fratrie qui a créé Ubisoft

Claude Guillemot était l’aîné de la fratrie qui a fondé Ubisoft en 1986 en Bretagne, un studio français responsable de franchises mondiales comme Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman et Just Dance. Membre du conseil d’administration d’Ubisoft, où les frères Guillemot détiennent des parts égales, il dirigeait également Guillemot Corporation, la branche d’accessoires informatiques du groupe, restée ancrée en Bretagne.

La ministre du Numérique Anne Le Hénanff a salué la mémoire d’un « grand entrepreneur breton » qui a contribué à créer « des univers qui rassemblent des centaines de millions de joueurs et ont hissé la France au sommet de l’industrie mondiale du jeu vidéo ».

Au-delà d’Ubisoft, Claude Guillemot avait également présidé le Club des trente, cercle économique influent de la région, faisant de lui une figure du tissu entrepreneurial breton autant que de l’industrie vidéoludique internationale.