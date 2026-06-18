Google arrête les Nest Mini et Nest Audio pour laisser la place à son enceinte compatible Gemini

Google tourne la page : alors que la nouvelle Google Home Speaker arrive en précommande, la firme de Mountain View met fin à la production de deux modèles emblématiques, soit la Nest Mini et la Nest Audio. Ces enceintes, longtemps centrales dans l’écosystème Google Assistant, cèdent désormais la place à une génération pensée autour de Gemini.

Fin de production, mais pas fin du support

Google a confirmé l’arrêt de fabrication des Nest Mini et Nest Audio, sans pour autant abandonner les appareils déjà installés chez les utilisateurs. La marque assure que les modèles en circulation continueront à recevoir des mises à jour logicielles, des correctifs de sécurité et une assistance client.

« Alors que nous continuons à construire l’avenir de la maison connectée, nous faisons évoluer notre gamme d’appareils Google Home et Nest. » affirme Google. L’entreprise précise avoir « mis fin à la production des Google Nest Mini et Google Nest Audio », tout en restant engagée auprès des utilisateurs actuels.

Google Home Speaker devient la nouvelle priorité

La nouvelle Google Home Speaker marque un changement stratégique. Plus compacte que la Nest Audio, elle mise sur un son à 360 degrés, la compatibilité Matter, Thread, le Wi-Fi 6 et surtout une intégration native de Gemini for Home. L’objectif est de proposer des conversations plus naturelles, une meilleure compréhension des commandes complexes et une interaction plus intelligente avec les appareils connectés.

Le lancement est prévu dans plusieurs pays, avec un prix autour de 99 dollars et une disponibilité fixée au 25 juin. Google accompagne aussi les premiers acheteurs avec un accès temporaire à Google Home Premium, qui débloque certaines fonctions avancées de Gemini.

La disparition des Nest Mini et Nest Audio confirme donc la transition de Google vers une maison connectée pilotée par l’IA générative. Reste une question : les Nest Hub et Nest Hub Max, encore en vente, suivront-ils bientôt le même chemin au profit de nouveaux écrans dopés à Gemini ?