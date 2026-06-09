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Le Xbox Game Pass a perdu des millions d’abonnés après la hausse de prix

3 min.
9 Juin. 2026 • 9:00
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En relevant le prix du Xbox Game Pass Ultimate de 50 % en passant de 17,99 euros à 26,99 euros par mois en octobre 2025, Microsoft a déclenché la plus importante vague de désabonnements de l’histoire du service, avant de devoir réviser sa copie sans pour autant retrouver son tarif d’origine.

Xbox Game Pass

Au moment de cette décision, le Xbox Game Pass affichait une santé financière solide : ses revenus avaient frôlé les 5 milliards de dollars pour la première fois en juillet 2025 et le service revendiquait au moins 34 millions d’abonnés en février 2024. C’est dans ce contexte que Microsoft a annoncé une augmentation importante du prix, justifiée par l’arrivée de nouveaux jeux et par des avantages supplémentaires. Les abonnés n’ont pas attendu pour répondre : une mobilisation massive sur les réseaux sociaux a immédiatement suivi l’annonce, avec des milliers de déclarations publiques d’annulation de souscription.

Des millions d’abonnés perdus en quelques mois

Matthew Ball, directeur général de la stratégie Xbox, a confirmé l’étendue des dégâts lors de l’événement The Game Business : « Nous avons perdu des millions d’abonnés en l’espace de quelques mois ». Microsoft n’a pas communiqué de chiffre précis, mais l’emploi du terme « millions » au pluriel indique une perte importante sur une période très courte. C’est la première fois qu’un dirigeant de l’entreprise reconnaît publiquement l’ampleur du recul provoqué par cette hausse tarifaire.

Face à cette hémorragie, Microsoft a ramené le prix du Xbox Game Pass Ultimate à 20,99 euros par mois, soit une baisse de 6 euros par rapport au tarif majoré. Le service reste néanmoins plus cher qu’avant octobre 2025. Matthew Ball a présenté cette correction comme un changement de la valeur du service et non comme un retour en arrière. Pour justifier ce nouveau positionnement tarifaire, Microsoft a retiré les nouveaux jeux Call of Duty du programme, une concession que le responsable décrit explicitement comme bien reçue par les joueurs.

De son côté, Asha Sharma, la patronne de Xbox, a dressé un bilan plus optimiste lors d’une interview avec Bloomberg, estimant que Microsoft « a réussi à remettre le Game Pass sur pied après huit mois de déclin ». Elle a ajouté : « Le service est désormais revenu à la croissance et améliore sa rétention, et surtout, nous recommençons à nous rapprocher de nos joueurs et de notre communauté ». Huit mois de recul pour un service qui culminait à près de 5 milliards de dollars de chiffres d’affaires annuels : le coût réel de cette hausse tarifaire, en abonnés comme en confiance, reste difficile à chiffrer précisément.

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