Lego 2K Drive disparaît des boutiques numériques trois ans après sa sortie

Lego 2K Drive va bientôt quitter les vitrines numériques. L’éditeur 2K a indiqué sur plusieurs pages de boutiques que son jeu de course arcade ne serait plus disponible à l’achat à partir du 19 mai 2026. Les joueurs qui l’ont déjà acheté devraient pouvoir le retélécharger et continuer à y jouer, mais le titre ne sera plus vendu en version dématérialisée.

Un retrait rapide pour un jeu encore récent

Sorti le 19 mai 2023, Lego 2K Drive n’aura donc passé que trois ans dans les stores numériques. Aucune explication précise n’a été fournie, mais la date exacte du retrait laisse penser à une possible échéance de licence entre 2K et Lego.

Développé par Visual Concepts, un studio surtout connu pour ses travaux sur les licences sportives de 2K, le jeu proposait un monde ouvert coloré inspiré de Forza Horizon et de Mario Kart. Son principal atout restait son éditeur de véhicules, qui permettait de construire presque n’importe quelle voiture avec des briques virtuelles.

Les serveurs fermeront en 2027

Le solo devrait rester accessible

2K précise que les serveurs multijoueurs resteront actifs jusqu’au 31 mai 2027. Après cette date, toutes les fonctions nécessitant une connexion aux services en ligne cesseront de fonctionner. Les courses solo et une grande partie du contenu hors ligne devraient toutefois rester jouables pour les possesseurs du jeu, ce qui n’est déjà pas si mal.

Cette décision relance évidemment le débat sur la préservation des jeux vidéo à l’ère du tout numérique. Lorsqu’un titre disparaît des plateformes en ligne, ce dernier devient alors beaucoup plus difficile à découvrir, à acheter légalement et à transmettre aux nouveaux joueurs.

Lego 2K Drive n’était certes pas un jeu parfait, notamment à cause d’un système de monétisation jugée trop envahissant, mais le titre était tout de même une proposition de jeu de course accessible et familiale (Forza Horizon n’est pas gratuit).