Antitrust : Microsoft Office dans le viseur du régulateur britannique pour ses pratiques de « bundling »

Le Royaume-Uni ouvre officiellement une enquête stratégique sur l’écosystème logiciel professionnel de Microsoft. La Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité britannique de la concurrence, veut déterminer si le groupe exerce une position trop « structurante » sur les outils utilisés au quotidien par les entreprises et les administrations.

Windows, Office, Teams et Copilot examinés de près

L’enquête portera notamment sur l’intégration de Windows, Word, Excel, Teams, Copilot et d’autres services liés à Microsoft 365. La CMA veut savoir si ces produits, lorsqu’ils sont regroupés, préinstallés ou étroitement interconnectés, limitent la capacité des clients à choisir librement des solutions concurrentes.

Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, explique que l’objectif est de comprendre « comment ces marchés évoluent », quelle place Microsoft y occupe et quelles mesures ciblées pourraient être nécessaires pour garantir « le choix, l’innovation et des prix compétitifs ».

L’IA rend le dossier encore plus sensible

Un possible statut de marché stratégique

Le régulateur s’intéresse aussi à la montée de Copilot et des fonctions d’IA intégrées aux logiciels de travail. Dans un contexte où les assistants intelligents deviennent des outils de productivité, l’accès aux données, l’interopérabilité et les réglages par défaut peuvent avantager fortement l’acteur déjà dominant.

La procédure pourrait aboutir à une désignation de Microsoft comme entreprise à « statut de marché stratégique » (en d’autres termes, trop grosse pour se permettre certaines choses). Cette qualification ne signifie pas automatiquement qu’une infraction a été commise, mais elle donnerait à la CMA davantage de moyens pour imposer des règles de conduite ou des mesures favorisant la concurrence.

Microsoft affirme vouloir coopérer « rapidement et de manière constructive » avec le régulateur. Le dossier doit avancer jusqu’en février 2027.