TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek PC et systèmes Antitrust : Microsoft Office dans le viseur du régulateur britannique pour ses pratiques de « bundling »
PC et systèmes

Antitrust : Microsoft Office dans le viseur du régulateur britannique pour ses pratiques de « bundling »

2 min.
15 Mai. 2026 • 9:45
0

Le Royaume-Uni ouvre officiellement une enquête stratégique sur l’écosystème logiciel professionnel de Microsoft. La Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité britannique de la concurrence, veut déterminer si le groupe exerce une position trop « structurante » sur les outils utilisés au quotidien par les entreprises et les administrations.

Windows, Office, Teams et Copilot examinés de près

L’enquête portera notamment sur l’intégration de Windows, Word, Excel, Teams, Copilot et d’autres services liés à Microsoft 365. La CMA veut savoir si ces produits, lorsqu’ils sont regroupés, préinstallés ou étroitement interconnectés, limitent la capacité des clients à choisir librement des solutions concurrentes.

Microsoft Office 365 1

Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, explique que l’objectif est de comprendre « comment ces marchés évoluent », quelle place Microsoft y occupe et quelles mesures ciblées pourraient être nécessaires pour garantir « le choix, l’innovation et des prix compétitifs ».

L’IA rend le dossier encore plus sensible

Un possible statut de marché stratégique

Le régulateur s’intéresse aussi à la montée de Copilot et des fonctions d’IA intégrées aux logiciels de travail. Dans un contexte où les assistants intelligents deviennent des outils de productivité, l’accès aux données, l’interopérabilité et les réglages par défaut peuvent avantager fortement l’acteur déjà dominant.

La procédure pourrait aboutir à une désignation de Microsoft comme entreprise à « statut de marché stratégique » (en d’autres termes, trop grosse pour se permettre certaines choses). Cette qualification ne signifie pas automatiquement qu’une infraction a été commise, mais elle donnerait à la CMA davantage de moyens pour imposer des règles de conduite ou des mesures favorisant la concurrence.

Microsoft affirme vouloir coopérer « rapidement et de manière constructive » avec le régulateur. Le dossier doit avancer jusqu’en février 2027.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Opera navigateur internet Hors-Sujet

Opera dépose une plainte antitrust contre Microsoft au Brésil

Microsoft Teams Hors-Sujet

Microsoft échappe à une amende de l’UE en séparant Teams de ses offres Office

commission_europeenne Business

L’Europe lance une enquête antitrust sur l’exclusivité de Meta AI dans WhatsApp

PlayStation Store Logo Jeux vidéo

PlayStation Store : Sony visé par une plainte antitrust à 2,7 milliards de dollars au Royaume-Uni

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nvidia CEO huang

Nvidia se rapproche des 6000 milliards de dollars de capitalisation

15 Mai. 2026 • 11:15
0 Business

Plus rien n’arrête Nvidia. Le fabricant américain vient de franchir un nouveau seuil symbolique à Wall Street. Le...

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Rachat de SFR : un délai supplémentaire est accordé à Orange, Bouygues et Free

15 Mai. 2026 • 8:34
1 Business

Ce 15 mai 2026 était la date butoir pour les négociations du rachat de SFR avec l’opérateur au logo rouge, Orange, Bouygues...

ChatGPT Codex Application

Codex devient disponible dans l’application ChatGPT sur iOS et Android

14 Mai. 2026 • 22:39
0 Logiciels

OpenAI étend Codex au smartphone en l’intégrant directement dans l’application ChatGPT sur iOS et Android. L’idée...

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD annonce l’arrivée du FSR 4.1 sur ses anciennes cartes graphiques

14 Mai. 2026 • 20:54
0 Matériel

AMD met fin à l’une des frustrations les plus visibles autour du FSR 4. Jusqu’ici réservé aux cartes graphiques Radeon RX...

Google Logo Icone Application

Les comptes Google n’ont plus 15 Go de stockage gratuit par défaut

14 Mai. 2026 • 20:29
0 Internet

Google modifie discrètement l’accès à son stockage gratuit. Les nouveaux comptes n’ont plus automatiquement 15 Go dans...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Tim Cook en Chine avec Donald Trump et Elon Musk : Apple joue à l’équilibriste diplomatique

Tim Cook en Chine avec Donald Trump et Elon Musk : Apple joue à l’équilibriste diplomatique

15 May. 2026 • 10:25

image de l'article IA : Apple visé par une enquête pour publicité trompeuse au Brésil

IA : Apple visé par une enquête pour publicité trompeuse au Brésil

15 May. 2026 • 9:03

image de l'article Rachat de SFR : un délai supplémentaire est accordé à Orange, Bouygues et Free

Rachat de SFR : un délai supplémentaire est accordé à Orange, Bouygues et Free

15 May. 2026 • 8:36

image de l'article Spotify va utiliser la technologie vidéo d’Apple pour les podcasts

Spotify va utiliser la technologie vidéo d’Apple pour les podcasts

15 May. 2026 • 8:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site