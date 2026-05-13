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Stuart Fails to Save the Universe : la bande-annonce du spin-off de The Big Bang Theory bascule dans le multivers

3 min.
13 Mai. 2026 • 22:21
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Stuart Fails to Save the Universe prend ses distances avec le ton habituel de The Big Bang Theory. HBO Max transforme le vendeur de comics Stuart Bloom en héros malgré lui d’une aventure de multivers qui assume la dystopie, les monstres et un registre bien plus spectaculaire que les précédents spin-offs.

Un trailer surprenant pour Stuart Fails to Save the Universe

Le pari est de faire de Stuart le centre d’une série beaucoup plus instable et ambitieuse que Young Sheldon ou Georgie and Mandy’s First Marriage. Là où ces productions restaient sur un terrain familial, Stuart Fails to Save the Universe pousse la franchise vers la science-fiction déréglée et l’apocalypse en série.

Le point de départ repose sur une catastrophe déclenchée par Stuart lui-même. D’après la présentation HBO Max, il doit jouer les héros « après avoir cassé un appareil construit par Sheldon et Leonard, déclenchant accidentellement un Armageddon du multivers ».

Cette bascule redéfinit aussi le rôle du personnage. Stuart n’est plus seulement une figure secondaire de The Big Bang Theory, mais le pivot d’une traversée de réalités brisées où l’échec semble inscrit dans le titre même de la série.

À ses côtés, la série réunit Denise, sa compagne, Bert le géologue et Barry Kripke, physicien quantique. Le quatuor est incarné par Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn et John Ross Bowie.

Stuart Fails to Save the Universe

La bande-annonce dévoile une succession de mondes alternatifs dystopiques. Parmi eux, un univers envahi par des mites géantes, une réalité peuplée de zombies et une séquence où Stuart se réveille dans une capsule humaine directement inspirée des films Matrix.

Ce choix visuel donne à la série une ampleur inédite pour un spin-off issu de The Big Bang Theory. Le projet paraît conçu pour prendre plus de risques, avec une place importante accordée aux effets visuels et à la mise en scène du désastre.

Stuart Fails to Save the Universe est créée, écrite et produite par Chuck Lorre, Zak Penn et Bill Prady. La série débutera sur HBO Max le 24 juillet.

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