Spotify fête ses 20 ans avec un Wrapped personnalisé pour chaque utilisateur

Spotify célèbre ses 20 ans avec une déclinaison inédite de Spotify Wrapped, cette fois pensé comme un récapitulatif de toute l’histoire d’écoute de chaque utilisateur et non plus d’une seule année. Le service de streaming transforme ainsi son anniversaire en événement personnalisée, avec des statistiques, des souvenirs musicaux et une playlist dédiée à partager.

Un Spotify Wrapped pour les 20 ans

L’expérience reprend les codes familiers de Wrapped, mais en élargissant nettement le périmètre. Il affiche notamment la date d’arrivée sur Spotify, le tout premier morceau écouté, l’artiste le plus streamé et le nombre total de titres uniques joués depuis l’ouverture du compte sur la plateforme.

Le cœur du dispositif repose aussi sur une playlist personnalisée qui regroupe les 120 morceaux les plus écoutés par l’utilisateur. Spotify y ajoute un détail supplémentaire : le nombre exact d’écoutes pour chaque titre, ce qui pousse l’effet rétrospectif plus loin qu’un simple classement.

Comme avec le Spotify Wrapped classique, les données peuvent être transformées en cartes partageables pour les réseaux sociaux ou envoyées à des proches. La playlist personnalisée fait elle aussi partie de l’expérience de partage mise en avant par la plateforme.

L’accès se fait directement dans l’application en recherchant « Spotify 20 » ou sélectionnant l’encart qui apparaît en haut. Spotify précise que la fonctionnalité est disponible dans le monde entier, mais seulement pendant six semaines.