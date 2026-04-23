Essential Voice : Nothing améliore la dictée vocale avec l’IA

Avec Essential Voice, Nothing ne présente pas seulement une nouvelle fonction de dictée sur smartphone qui s’appuie sur l’intelligence artificielle, mais une tentative pour corriger ce que la reconnaissance vocale fait encore mal. L’idée est simple : aller aussi vite que la parole, sans récupérer un texte brut rempli d’hésitations, de mots parasites et de corrections à refaire.

Plutôt que de retranscrire mécaniquement chaque son prononcé, Essential Voice propose un texte plus propre qui peut être envoyé. L’outil est intégré au clavier ainsi qu’à l’Essential Key des smartphones Nothing, ce qui en fait un raccourci de saisie pensé pour un usage immédiat, pas une fonction secondaire enfouie dans l’interface.

C’est là que Nothing cherche à se différencier des moteurs classiques de reconnaissance vocale. La marque affirme que sa fonction supprime les mots de remplissage et les hésitations afin d’obtenir un rendu plus fluide et plus réfléchi, au lieu d’obliger l’utilisateur à nettoyer lui-même la transcription.

Une dictée pensée pour écrire plus vite

Essential Voice ne se limite pas à convertir la voix en texte. La fonction peut aussi traduire et transcrire en temps réel, gérer plus de 100 langues avec détection automatique et laisser l’utilisateur choisir des variantes régionales.

Nothing ajoute aussi une couche de personnalisation avec une bibliothèque de raccourcis textuels. L’utilisateur peut y associer certaines orthographes, expressions ou informations récurrentes pour qu’elles apparaissent directement dans le texte sans devoir être répétées à voix haute à chaque fois.

Cette logique rapproche davantage Essential Voice d’un outil de rédaction assistée que d’une simple dictée vocale. La promesse de Nothing est moins de tout entendre que de mieux formuler ce que l’utilisateur voulait vraiment écrire.

Une mise en avant de la confidentialité

Nothing tente aussi de désamorcer les inquiétudes liées à la vie privée. La marque affirme que la fonction s’active uniquement lorsque l’utilisateur le décide, sans écoute permanente en arrière-plan, que les enregistrements audio sont chiffrés pendant leur traitement sur ses serveurs et que le texte généré n’y est pas conservé.

Le déploiement commence immédiatement sur le Nothing Phone 3. Essential Voice doit ensuite arriver plus tard ce mois-ci sur le Phone 4a Pro, puis sur le Phone 4a au début du mois de mai.

La suite du projet est déjà dévoilée. Nothing prévoit d’ajouter une conscience du contexte pour que l’outil adapte son rendu selon l’endroit où l’utilisateur écrit, qu’il s’agisse d’un message, d’un e-mail professionnel ou d’une recherche.