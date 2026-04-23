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France Télévisions et YouTube annoncent un partenariat pour les vidéos

3 min.
23 Avr. 2026 • 15:55
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France Télévisions et YouTube annoncent un partenariat stratégique pour élargir l’accès aux contenus du service public et renforcer leur diffusion sur tous les écrans. L’accord ne se limite pas à une présence accrue sur la plateforme de vidéos de Google : il combine une distribution massive, des formats natifs, une protection contre les contenus IA trompeurs et une nouvelle organisation publicitaire.

France Televisions YouTube Logos

France Télévisions va publier davantage sur YouTube

YouTube change ici de rôle dans la stratégie de France Télévisions. La plateforme n’est plus seulement un point de contact complémentaire : elle devient un relais structuré de la logique « streaming first » revendiquée par le groupe public.

Le partenariat prévoit la mise en ligne de l’intégralité des éditions d’information nationale et locale de France Télévisions, ainsi que de ses principaux magazines quotidiens et hebdomadaires d’actualité et d’investigation. Cette offre doit s’enrichir de milliers d’heures de programmes chaque année, mises à disposition rapidement après leur diffusion à l’antenne.

France Télévisions veut aussi reprendre en main la façon dont ses contenus circulent sur YouTube. Le groupe annonce une éditorialisation renforcée à travers des chaînes organisées par programme et par thématique, complétées par des contenus originaux et 100 % natifs.

Le communiqué rappelle que plus d’un utilisateur sur deux s’informe sur YouTube et que la plateforme réunit 43 millions d’utilisateurs mensuels en France.

Désinformation et monétisation dans le même mouvement

L’accord comporte aussi un volet défensif. YouTube doit faciliter l’adoption de Likeness ID, son outil de détection des contenus générés par IA qui utilisent l’image ou l’identité de personnalités sans leur consentement.

Ce partenariat ajoute enfin une dimension commerciale plus explicite. France TV Publicité commercialisera directement les inventaires de France Télévisions sur YouTube, avec l’objectif affiché d’optimiser la valorisation du catalogue du groupe.

Delphine Ernotte Cunci, PDG de France Télévisions, présente l’accord comme un accélérateur de la stratégie « streaming first », tandis que Justine Ryst, directrice générale de YouTube France, insiste sur la complémentarité entre YouTube et les antennes du service public.

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