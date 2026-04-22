TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Anker lance Thus, sa puce IA maison conçue pour les traitements d’intelligence artificielle en local
Matériel

Anker lance Thus, sa puce IA maison conçue pour les traitements d’intelligence artificielle en local

3 min.
22 Avr. 2026 • 19:00
0

En voilà une surprise ! Anker veut faire sortir l’intelligence artificielle du cloud pour l’installer directement dans les accessoires de son catalogue. Le groupe a officiellement présenté Thus, sa première puce conçue en interne, dont l’objectif est d’apporter de l’IA embarquée à ses écouteurs, accessoires mobiles et futurs objets connectés. Derrière cette annonce, Anker veut montrer que l’IA peut aussi devenir utile dans des produits de petites dimensions, là où la puissance, l’autonomie et la dissipation thermique imposent des contraintes sévères.

Une architecture pensée pour les petits appareils

La particularité de Thus repose sur une approche dite compute-in-memory. Au lieu de séparer le stockage du modèle et les opérations de calcul, la puce traite les données là où elles résident déjà. Steven Yang, CEO d’Anker, résume l’idée ainsi : « Toutes les puces IA conçues jusqu’à présent stockent le modèle d’un côté et effectuent les calculs de l’autre. Thus place le calcul là où le modèle vit déjà. Le modèle n’a plus besoin de bouger. »

Thus Anker puce

Ce choix technique promet trois bénéfices immédiats : moins de consommation, moins de latence et davantage de performances dans des appareils très contraints en taille.

Les écouteurs Soundcore ouvriront le bal

Anker déploiera d’abord Thus dans de futurs écouteurs Soundcore haut de gamme. Le choix est logique : ce sont des produits où chaque millimètre, chaque milliwatt et chaque microseconde comptent. Grâce à cette puce, la marque affirme pouvoir exécuter des réseaux neuronaux bien plus larges qu’auparavant, avec à la clé une réduction de bruit plus fine et une séparation vocale plus efficace pendant les appels.

Anker Thus Ecouteur

Une IA locale qui pourrait s’étendre à tout l’écosystème

Au-delà de l’audio, Anker veut généraliser cette logique à d’autres familles de produits. La promesse est séduisante : des objets plus réactifs, plus autonomes et surtout moins dépendants d’un aller-retour permanent vers des serveurs distants.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Anker Soundcore Matériel

Anker dévoile un enregistreur vocal pas plus grand qu’une pièce de monnaie

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Logo

Meta va espionner ses employés pour entraîner son IA

22 Avr. 2026 • 19:10
0 Internet

Meta prépare l’installation d’un logiciel de suivi sur les ordinateurs professionnels de ses salariés américains pour...

coyote-vs-acme-teaser

Coyotte vs Acme : première bande-annonce pour le film « rescapé »

22 Avr. 2026 • 18:00
0 Geekeries

Après des années d’incertitude, Coyote vs. Acme devient enfin une réalité. Le premier trailer officiel du film a...

Ghost Robotics

Les États-Unis veulent freiner les robots chinois… tout en restant encore dépendant de la Chine

22 Avr. 2026 • 16:45
0 Business

Washington poursuit son découplage technologique avec Pékin, et la robotique est désormais dans le viseur. Un projet de loi...

Lignes de Code Intelligence Artificielle

SpaceX s’allie à la startup d’IA Cursor avec une option de rachat à 60 milliards de dollars

22 Avr. 2026 • 15:25
0 Business

Elon Musk poursuit ses ambitions dans l’IA avec une opération spectaculaire autour de Cursor, l’un des outils de codage assisté...

Erabros EV5IMG_2391

Test Erabros EV5 : un aspirateur balai sans fil inspiré du Dyson V15, mais à prix cassé

22 Avr. 2026 • 14:20
3 Tests

Sur le marché des aspirateurs balais sans fil, difficile d’échapper à l’ombre portée de Dyson. Design vertical,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Google tease le nouveau Siri IA d’iOS 27 s’appuyant sur Gemini

Google tease le nouveau Siri IA d’iOS 27 s’appuyant sur Gemini

22 Apr. 2026 • 19:46

image de l'article iOS 26.4.2 et iOS 18.7.8 sont disponibles sur iPhone

iOS 26.4.2 et iOS 18.7.8 sont disponibles sur iPhone

22 Apr. 2026 • 19:26

image de l'article Apple a retiré puis rétabli Cal AI de l’App Store après des manquements

Apple a retiré puis rétabli Cal AI de l’App Store après des manquements

22 Apr. 2026 • 18:39

image de l'article iPhone 18 : Apple reverrait à la baisse l’écran et le processeur

iPhone 18 : Apple reverrait à la baisse l’écran et le processeur

22 Apr. 2026 • 17:33

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site