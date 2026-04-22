Anker lance Thus, sa puce IA maison conçue pour les traitements d’intelligence artificielle en local

En voilà une surprise ! Anker veut faire sortir l’intelligence artificielle du cloud pour l’installer directement dans les accessoires de son catalogue. Le groupe a officiellement présenté Thus, sa première puce conçue en interne, dont l’objectif est d’apporter de l’IA embarquée à ses écouteurs, accessoires mobiles et futurs objets connectés. Derrière cette annonce, Anker veut montrer que l’IA peut aussi devenir utile dans des produits de petites dimensions, là où la puissance, l’autonomie et la dissipation thermique imposent des contraintes sévères.

Une architecture pensée pour les petits appareils

La particularité de Thus repose sur une approche dite compute-in-memory. Au lieu de séparer le stockage du modèle et les opérations de calcul, la puce traite les données là où elles résident déjà. Steven Yang, CEO d’Anker, résume l’idée ainsi : « Toutes les puces IA conçues jusqu’à présent stockent le modèle d’un côté et effectuent les calculs de l’autre. Thus place le calcul là où le modèle vit déjà. Le modèle n’a plus besoin de bouger. »

Ce choix technique promet trois bénéfices immédiats : moins de consommation, moins de latence et davantage de performances dans des appareils très contraints en taille.

Les écouteurs Soundcore ouvriront le bal

Anker déploiera d’abord Thus dans de futurs écouteurs Soundcore haut de gamme. Le choix est logique : ce sont des produits où chaque millimètre, chaque milliwatt et chaque microseconde comptent. Grâce à cette puce, la marque affirme pouvoir exécuter des réseaux neuronaux bien plus larges qu’auparavant, avec à la clé une réduction de bruit plus fine et une séparation vocale plus efficace pendant les appels.

Une IA locale qui pourrait s’étendre à tout l’écosystème

Au-delà de l’audio, Anker veut généraliser cette logique à d’autres familles de produits. La promesse est séduisante : des objets plus réactifs, plus autonomes et surtout moins dépendants d’un aller-retour permanent vers des serveurs distants.