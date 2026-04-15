Google propose son app Windows similaire à Spotlight sur Mac

Après une phase de test depuis septembre, Google rend aujourd’hui disponible son application sur les PC Windows. Elle propose l’équivalent de la fonction Spotlight d’Apple sur les Mac.

Google propose son propre Spotlight sur les PC Windows

L’application se démarque par sa capacité à centraliser différents types de recherches. D’un simple raccourci Alt + Espace, les utilisateurs peuvent explorer simultanément leurs documents stockés localement, leurs fichiers sur Google Drive et l’ensemble du Web. Cette approche rappelle Spotlight sur macOS, mais Google y ajoute sa propre vision de la recherche moderne.

L’installation suit un processus familier, similaire à celui de Chrome, nécessitant une connexion avec un compte Google. Une fois installée, l’application déploie une barre de recherche directement sur le bureau. Cette barre reste entièrement personnalisable : elle peut être déplacée n’importe où sur l’écran, redimensionnée selon les préférences, ou minimisée via le même raccourci Alt + Espace.

L’intégration de Google Lens constitue un atout de cette nouvelle solution. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner et analyser des images directement depuis leur écran, ou encore traduire du texte en temps réel. Google illustre cette fonctionnalité avec un exemple concret : surligner un problème de mathématiques dans un devoir permet d’obtenir une aide immédiate via le mode IA de Google.

L’interface propose également tous les modes de recherche familiers de Google : résultats généraux, mode IA, images, shopping et vidéos. L’utilisateur peut basculer entre ces différentes catégories selon ses besoins spécifiques. Le choix entre thème sombre et thème clair complète les options de personnalisation disponibles.

L’application de Google pour Windows est disponible à cette adresse. Il y a toutefois une limitation pour le moment : elle est uniquement disponible en anglais. Google ne dit pas quand le français et d’autres langues seront accessibles.