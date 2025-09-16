TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Google dévoile une application pour PC Windows similaire à Spotlight sur Mac
Logiciels

Google dévoile une application pour PC Windows similaire à Spotlight sur Mac

16 Sep. 2025 • 19:44
2

Google présente une nouvelle application sur Windows, disponible maintenant en test, qui promet de transformer l’expérience de recherche en combinant fichiers locaux, cloud et Web dans une interface unifiée. Cela rappelle la fonction Spotlight d’Apple sur les Mac.

Google Application Recherche Windows

Une interface unifiée pour toutes vos recherches

L’application se démarque par sa capacité à centraliser différents types de recherches. D’un simple raccourci Alt + Espace, les utilisateurs peuvent explorer simultanément leurs documents stockés localement, leurs fichiers sur Google Drive et l’ensemble du Web. Cette approche rappelle Spotlight sur macOS, mais Google y ajoute sa propre vision de la recherche moderne.

L’installation suit un processus familier, similaire à celui de Chrome, nécessitant une connexion avec un compte Google. Une fois installée, l’application déploie une barre de recherche directement sur le bureau. Cette barre reste entièrement personnalisable : elle peut être déplacée n’importe où sur l’écran, redimensionnée selon les préférences, ou minimisée via le même raccourci Alt + Espace.

Google Lens et modes de recherche avancés

L’intégration de Google Lens constitue un atout de cette nouvelle solution. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner et analyser des images directement depuis leur écran, ou encore traduire du texte en temps réel. Google illustre cette fonctionnalité avec un exemple concret : surligner un problème de mathématiques dans un devoir permet d’obtenir une aide immédiate via le mode IA de Google.

Google Application Windows Problemes Mathematiques

L’interface propose également tous les modes de recherche familiers de Google : résultats généraux, mode IA, images, shopping et vidéos. L’utilisateur peut basculer entre ces différentes catégories selon ses besoins spécifiques. Le choix entre thème sombre et clair complète les options de personnalisation disponibles.

Une disponibilité limitée au départ

Les paramètres de configuration offrent une certaine flexibilité. Depuis le menu accessible via la photo de profil, il devient possible d’activer ou désactiver le mode IA selon les préférences. L’application permet également de modifier le raccourci clavier par défaut pour s’adapter aux habitudes de chacun.

Pour l’instant, cette application reste en phase de test via Google Search Labs. L’accès se limite aux États-Unis avec une interface uniquement disponible en anglais. Les utilisateurs doivent disposer de Windows 10 ou d’une version plus récente pour pouvoir télécharger l’application. Il n’y a pas encore d’informations pour une disponibilité en France et dans les autres pays.

Cette initiative s’inscrit en tout cas dans la stratégie de Google pour étendre son écosystème de recherche au-delà du navigateur Web, tout en tirant parti des dernières avancées en intelligence artificielle pour enrichir l’expérience sur Windows. Il sera intéressant de voir si les utilisateurs vont adopter ce système.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

2 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Annapurna Interactive

Annapurna Interactive annonce un showcase spécial consacré à trois nouveaux jeux indés

16 Sep. 2025 • 20:53
0 Jeux vidéo

L’éditeur indépendant Annapurna Interactive tiendra un événement baptisé “Annapurna Interactive Direct from...

GPT-5-Codex IDE

GPT‑5-Codex est disponible : l’IA améliore encore ses fonctions pour coder

16 Sep. 2025 • 20:18
0 Logiciels

OpenAI rend disponible GPT-5-Codex, une version optimisée de son modèle GPT-5 spécifiquement conçue pour les tâches de...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 septembre

16 Sep. 2025 • 19:49
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

YouTube Icone Logo

YouTube réagit à la baisse des vues et aux bloqueurs de publicités

16 Sep. 2025 • 18:43
1 Internet

Depuis la mi-août, de nombreux créateurs de contenus constatent une baisse significative du nombre de vues sur leurs vidéos YouTube ....

SFR Box 10 Plus

La SFR Box 10+ avec Wi-Fi 7 devient disponible pour tout le monde

16 Sep. 2025 • 17:26
2 Matériel

SFR annonce que sa Box 10+, qui a été dévoilée en juillet, est désormais disponible pour l’ensemble des clients....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’outil d’Apple Music pour migrer depuis Spotify et d’autres services débarque dans presque tous les pays

L’outil d’Apple Music pour migrer depuis Spotify et d’autres services débarque dans presque tous les pays

16 Sep. 2025 • 20:04

image de l'article Google dévoile une application pour PC Windows similaire à Spotlight sur Mac

Google dévoile une application pour PC Windows similaire à Spotlight sur Mac

16 Sep. 2025 • 19:45

image de l'article iOS 26 inclut des outils et un contrôle parental pour protéger les enfants

iOS 26 inclut des outils et un contrôle parental pour protéger les enfants

16 Sep. 2025 • 19:10

image de l'article Une fonction des AirPods Pro 3 est réservée aux iPhone 17

Une fonction des AirPods Pro 3 est réservée aux iPhone 17

16 Sep. 2025 • 18:11

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site