Google dévoile une application pour PC Windows similaire à Spotlight sur Mac

Google présente une nouvelle application sur Windows, disponible maintenant en test, qui promet de transformer l’expérience de recherche en combinant fichiers locaux, cloud et Web dans une interface unifiée. Cela rappelle la fonction Spotlight d’Apple sur les Mac.

Une interface unifiée pour toutes vos recherches

L’application se démarque par sa capacité à centraliser différents types de recherches. D’un simple raccourci Alt + Espace, les utilisateurs peuvent explorer simultanément leurs documents stockés localement, leurs fichiers sur Google Drive et l’ensemble du Web. Cette approche rappelle Spotlight sur macOS, mais Google y ajoute sa propre vision de la recherche moderne.

L’installation suit un processus familier, similaire à celui de Chrome, nécessitant une connexion avec un compte Google. Une fois installée, l’application déploie une barre de recherche directement sur le bureau. Cette barre reste entièrement personnalisable : elle peut être déplacée n’importe où sur l’écran, redimensionnée selon les préférences, ou minimisée via le même raccourci Alt + Espace.

Google Lens et modes de recherche avancés

L’intégration de Google Lens constitue un atout de cette nouvelle solution. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner et analyser des images directement depuis leur écran, ou encore traduire du texte en temps réel. Google illustre cette fonctionnalité avec un exemple concret : surligner un problème de mathématiques dans un devoir permet d’obtenir une aide immédiate via le mode IA de Google.

L’interface propose également tous les modes de recherche familiers de Google : résultats généraux, mode IA, images, shopping et vidéos. L’utilisateur peut basculer entre ces différentes catégories selon ses besoins spécifiques. Le choix entre thème sombre et clair complète les options de personnalisation disponibles.

Une disponibilité limitée au départ

Les paramètres de configuration offrent une certaine flexibilité. Depuis le menu accessible via la photo de profil, il devient possible d’activer ou désactiver le mode IA selon les préférences. L’application permet également de modifier le raccourci clavier par défaut pour s’adapter aux habitudes de chacun.

Pour l’instant, cette application reste en phase de test via Google Search Labs. L’accès se limite aux États-Unis avec une interface uniquement disponible en anglais. Les utilisateurs doivent disposer de Windows 10 ou d’une version plus récente pour pouvoir télécharger l’application. Il n’y a pas encore d’informations pour une disponibilité en France et dans les autres pays.

Cette initiative s’inscrit en tout cas dans la stratégie de Google pour étendre son écosystème de recherche au-delà du navigateur Web, tout en tirant parti des dernières avancées en intelligence artificielle pour enrichir l’expérience sur Windows. Il sera intéressant de voir si les utilisateurs vont adopter ce système.