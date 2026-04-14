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KultureGeek Hors-Sujet BYD : un important incendie s’est déclaré sur un site du constructeur de VE chinois
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BYD : un important incendie s’est déclaré sur un site du constructeur de VE chinois

2 min.
14 Avr. 2026 • 16:40
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Un important incendie s’est déclaré ce mardi sur un site BYD de Pingshan à Shenzhen, au sud de la Chine, provoquant un impressionnant dégagement de fumée noire au-dessus d’un bâtiment de stationnement à plusieurs niveaux. Le sinistre a immédiatement buzzé sur les réseaux sociaux d’autant que l’évènement concerne l’un des principaux constructeurs mondial de VE (BYd a été le plus gros vendeur mondial de VE sur l’année 2025). L’incendie a finalement été maîtrisé sans faire de victime.

Un feu localisé dans une zone de stockage bien identifiée

Selon les premiers éléments communiqués par le constructeur, l’incendie a pris dans un parking utilisé pour entreposer des véhicules d’essai ainsi que des voitures destinées à la destruction. Aucune ligne de production n’a donc été touchée, ni aucun véhicule destiné à des clients. L’intervention rapide des secours a permis de contenir le sinistre sans faire de blessés, et il semble que l’impact matériel soit faible malgré les images impressionnantes du site en flammes et de l’imposant panache de fumée au dessus des bâtiments.

Incendie BYD

Les feux impliquant des véhicules électriques restent plus complexes à gérer

Pour rappel, lorsqu’un incendie implique des batteries lithium-ion ou des structures de véhicules électrifiés, l’extinction du sinistre peut s’avérer plus délicate que pour des véhicules thermiques classiques, avec des risques accrus de reprise de feu, sans compter que la durée de combustion des batteries des véhicules peut compliquer le travail des pompiers.

Un impact financier limité, mais un rappel pour toute l’industrie du VE

Malgré les images impressionnantes, les conséquences semblent limitées pour BYD. Le groupe n’a pas signalé de perturbation majeure, et la réaction en bourse est restée très mesurée. Reste que ce type d’incident rappelle que la production massive de VE doit aussi s’accompagner de mesures de sécurité et de stockage encore plus strictes afin d’éviter une catastrophe industrielle majeure.

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