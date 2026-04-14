BYD : un important incendie s’est déclaré sur un site du constructeur de VE chinois

Un important incendie s’est déclaré ce mardi sur un site BYD de Pingshan à Shenzhen, au sud de la Chine, provoquant un impressionnant dégagement de fumée noire au-dessus d’un bâtiment de stationnement à plusieurs niveaux. Le sinistre a immédiatement buzzé sur les réseaux sociaux d’autant que l’évènement concerne l’un des principaux constructeurs mondial de VE (BYd a été le plus gros vendeur mondial de VE sur l’année 2025). L’incendie a finalement été maîtrisé sans faire de victime.
Selon les premiers éléments communiqués par le constructeur, l’incendie a pris dans un parking utilisé pour entreposer des véhicules d’essai ainsi que des voitures destinées à la destruction. Aucune ligne de production n’a donc été touchée, ni aucun véhicule destiné à des clients. L’intervention rapide des secours a permis de contenir le sinistre sans faire de blessés, et il semble que l’impact matériel soit faible malgré les images impressionnantes du site en flammes et de l’imposant panache de fumée au dessus des bâtiments.
Pour rappel, lorsqu’un incendie implique des batteries lithium-ion ou des structures de véhicules électrifiés, l’extinction du sinistre peut s’avérer plus délicate que pour des véhicules thermiques classiques, avec des risques accrus de reprise de feu, sans compter que la durée de combustion des batteries des véhicules peut compliquer le travail des pompiers.
Malgré les images impressionnantes, les conséquences semblent limitées pour BYD. Le groupe n’a pas signalé de perturbation majeure, et la réaction en bourse est restée très mesurée. Reste que ce type d’incident rappelle que la production massive de VE doit aussi s’accompagner de mesures de sécurité et de stockage encore plus strictes afin d’éviter une catastrophe industrielle majeure.
SOURCEReuters
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Amazon annonce la construction d’un nouveau centre de distribution en France. Il sera à Ensisheim dans le Haut-Rhin pour un investissement de...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Les composants électroniques ont un ennemi silencieux mais redoutable : la chaleur. Dès lors que les températures grimpent trop haut,...
Amazon annonce racheter Globalstar afin de développer son service de satellites Leo, ce qui permettra de connecter plus d’utilisateurs...
Microsoft permet désormais de sauter les mises à jour de Windows 11 lors la configuration d’un PC au moment du premier...
14 Apr. 2026 • 16:54
14 Apr. 2026 • 15:12
14 Apr. 2026 • 12:45
Un commentaire pour cet article :