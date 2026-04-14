[#BonPlan] Les promos High-Tech du 14 avril

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55

avec le code Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France

– livrable en France Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 280 au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

Volant de course et pédales G29 – Logitech G, Compatible PS5, PS4 et PC à 191,99€ au lieu de 219,99€ sur @Amazon

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13 / CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

Clé USB SanDisk Ultra Slider Flash Drive , 400 Mo/s, Type-C, – 512 Go à 49,99€ au lieu de 70€ sur @Amazon



➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon

Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac



PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50

avec le code PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

Processeur AMD Ryzen 5 9600X – Socket AM5, 6 cœurs, jusqu’à 5.4 GHz (Entrepôt FR) à 155,36€ sur @AliExpress avec le code FRSF20

avec le code Carte graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6 à 669,99€ sur @Cybertek

Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 633€ sur @Amazon.de – livrable en France

– livrable en France Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30

avec le code ASFR30 Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

Carte mère ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi – Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AM5 + Jeu Resident Evil 9 Requiem offert à 194,99€ au lieu de 269,13€ sur @Amazon avec le code 5RETRAIT

avec le code Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :





—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —







—🔥 Électroménager —

Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10

avec le code Robot Aspirateur Laveur roborock QV 35A – 8000Pa à 329,99€ au lieu de 564,83€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

avec le code 12DRIVE10 Machine à expresso Jura ONO Noir (Vendeurs Tiers) à 175,79€ sur @Auchan

— 🔥 Divers —