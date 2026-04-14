La FAA recrute des contrôleurs aériens parmi les joueurs

Un sondage interne de l’aviation américaine a révélé que 248 des 250 derniers diplômés de l’académie de contrôle aérien s’identifiaient comme des joueurs. C’est ce chiffre qui a poussé la Federal Aviation Administration (FAA) à lancer une campagne de recrutement ciblant la communauté des gamers avec une ouverture des candidatures le 17 avril.

Une pénurie critique de contrôleurs aériens

La FAA comptait 11 686 contrôleurs certifiés en exercice en 2024 pour un objectif d’effectif complet fixé à 14 663 postes. Il y a donc 3 000 postes manquants. Ce sous-effectif génère des retards de vols en cascade, des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours pour les contrôleurs aériens en poste. Cela alimente aussi une série d’incidents graves : la campagne intervient peu après une collision mortelle à l’aéroport LaGuardia de New York entre un avion d’Air Canada et un camion de pompiers sur une piste qui a coûté la vie à deux pilotes.

La campagne utilise des séquences de jeux vidéo et des effets sonores de Xbox pour établir le lien entre les compétences gaming et le contrôle aérien. Un détail révélateur est que la publicité utilise l’écran de démarrage de la Xbox One, une console d’ancienne génération, pour cibler une audience moderne. « Pour atteindre la prochaine génération de contrôleurs aériens, nous devons nous adapter », a déclaré Sean Duffy, secrétaire aux Transports. « Cette campagne cible une démographie croissante de jeunes adultes qui possèdent bon nombre des compétences requises pour être des contrôleurs performants ».

Ce n’est pas la première tentative. Sous l’administration Biden en 2021, la FAA avait déjà lancé une campagne similaire baptisée Level Up, un terme emprunté au vocabulaire du jeu vidéo pour dire que l’on monte d’un niveau. La pénurie persiste cinq ans plus tard.

Ce que le recrutement implique réellement

La session d’avril n’acceptera que 8 000 candidats sur les milliers attendus. Les conditions d’éligibilité sont strictes : citoyenneté américaine, maîtrise de l’anglais et moins de 31 ans. La formation s’étend ensuite sur deux à six ans, incluant quatre à six mois à l’académie FAA d’Oklahoma City où plus de 30 % des candidats ont échoué en 2024. La FAA propose également une prime de 5 000 dollars aux diplômés de l’académie. Le salaire peut atteindre 155 000 dollars par an pour un contrôleur aérien certifié expérimenté, contre 41 101 dollars en début de carrière en poste.

Il est toutefois bon de noter que la projection à long terme tempère l’optimisme. D’ici fin 2028, la FAA ambitionne de recruter 8 900 contrôleurs, mais en prévoit la perte d’environ 6 800 sur la même période, pour un gain net d’environ 2 000 postes seulement. À ce rythme, combler le déficit actuel prendra bien plus qu’un cycle de recrutement.