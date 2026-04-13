Booking.com confirme une énorme fuite de données : les voyageurs visés par une campagne de phishing

Rebelote : Booking.com fait face à un nouvel incident de sécurité susceptible d’impacter des millions de voyageurs. Le géant mondial de la réservation hôtelière a confirmé que des tiers non autorisés avaient pu accéder à certaines données associées à des réservations clients. Les informations potentiellement compromises incluent les noms, adresses e-mail, adresses physiques, numéros de téléphone des clients, ainsi que des détails liés aux séjours. L’affaire intervient dans un contexte déjà tendu, où les escroqueries ciblant les voyageurs ne cessent de se multiplier sur les plateformes de réservation.

Des informations personnelles exploitées pour des tentatives d’arnaque

Le danger ne réside pas tant dans la fuite elle-même que dans l’usage immédiat qui peut en être fait des données récupérées : plusieurs témoignages signalent déjà de messages frauduleux envoyés via WhatsApp ou d’autres canaux, messages contenant des informations de réservation suffisamment précises pour sembler authentiques. Ce niveau de détails et de personnalisation donne aux massages un vernis de crédibilité beaucoup plus dangereux que des tentatives d’hameçonnage génériques.

Booking.com indique avoir identifié l’activité suspecte, pris des mesures de confinement et modifié les codes PIN associés aux réservations touchées. Le groupe assure en revanche que les données financières n’ont pas été consultées, ce qui limite au moins l’ampleur des risques.

Les services de réservation menacés

Cette affaire rappelle à quel point l’industrie du tourisme est devenue une cible privilégiée. Les plateformes de réservation concentrent une masse considérable de données personnelles, de calendriers de déplacement et d’informations pratiques extrêmement utiles pour des campagnes de fraude ciblée. Dans cet environnement, et même sans numéro de carte bancaire, une fuite peut suffire à déclencher une vague d’arnaques très convaincantes.

Les voyageurs doivent redoubler de prudence

Pour les utilisateurs (et donc aussi pour vous chers lecteurs), la vigilance est donc de mise dans ce contexte : toute demande urgente liée à une réservation, à un paiement supplémentaire ou à une vérification d’identité doit désormais être considérée avec la plus grande des prudences, même si le message semble contenir des éléments exacts.