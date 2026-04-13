Ce microrobot français capable de naviguer dans le cerveau révolutionne la neurochirurgie

Robeauté, une startup française, a mis au point il y plusieurs mois un microrobot d’une taille inférieure à un grain de riz, robot capable de se déplacer au cœur du tissu cérébral avec une précision inédite. Au delà de la prouesse technologique, l’objectif est d’accéder à des zones jusqu’ici jugées inatteignables sans risquer des dommages irréversibles du cerveau.

Une technologie miniature pour des interventions ultra-ciblées

La complexité du cerveau impose des contraintes extrêmes aux chirurgiens : chaque millimètre compte, et la moindre erreur peut avoir des conséquences définitives. C’est précisément ce défi que relève ce robot miniaturisé, conçu pour progresser en douceur dans le tissu cérébral.

Grâce à un système de propulsion basé sur des micro-anneaux rotatifs, le microrobot peut suivre des trajectoires courbes impossibles à réaliser avec des instruments rigides traditionnels, ce qui lui permet d’accéder avec facilité aux régions profondes du cerveau tout en limitant les risques d’hémorragie ou de lésions.

Des opérations moins invasives et plus sûres

L’introduction du dispositif ne nécessite qu’une incision d’environ un millimètre, ce qui réduit considérablement l’impact de l’intervention. Cette approche invasive minimale permet aussi de diminuer les douleurs post-opératoires et d’accélérer la récupération des patients.

Le robot est notamment conçu pour réaliser des micro-biopsies, en prélevant de très petits échantillons de tissu, une opération particulièrement délicate avec les techniques actuelles mais qui pourrait devenir bien plus « secure » grâce à cette innovation.

Intelligence artificielle et guidage en temps réel

Avant l’intervention, des algorithmes analysent les images médicales afin de définir le trajet optimal à suivre. Et Pendant l’opération, un système de suivi par ultrasons permet de localiser le robot en temps réel, offrant ainsi au chirurgien un contrôle précis de ses mouvements.

Vers une révolution des traitements neurologiques

Les premiers essais précliniques ont montré des résultats prometteurs, ouvrant la voie à des tests sur l’humain dans un futur proche. À terme, cette technologie pourrait permettre non seulement de diagnostiquer plus efficacement certaines pathologies, mais aussi d’administrer des traitements directement dans le cerveau.

Si les prochaines étapes confirment ces espoirs, ce microrobot pourrait profondément redéfinir les standards de la neurochirurgie, en rendant accessibles des interventions autrefois impossibles et en offrant de nouvelles perspectives à des patients sans solution thérapeutique.