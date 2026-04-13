TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Power Rangers : le reboot de 2017 devait démarrer une grande saga de 4 films
Culture Geek

Power Rangers : le reboot de 2017 devait démarrer une grande saga de 4 films

3 min.
13 Avr. 2026 • 11:15
0

Il arrive que certains blockbusters ratés laissent derrière eux un parfum d’occasion perdue plus tenace que bien des succès. C’est précisément le cas de Power Rangers, sorti en 2017, dont l’ambition initiale était manifestement bien plus vaste qu’un simple redémarrage isolé. Près de dix ans après sa sortie, Dacre Montgomery, qui joue Jason dans le Power Rangers, affirme que le film avait été pensé initialement comme le point de départ d’une véritable franchise, avec plusieurs suites déjà envisagées par le studio avant même son arrivée en salles !

Un reboot pensé comme une grande saga de studio

À l’époque, Lionsgate voyait dans Power Rangers bien plus qu’un simple pari nostalgique. Le long-métrage devait devenir une franchise majeure, capable de s’installer durablement dans le paysage des blockbusters « grand public ». Le projet avait pour objectif de relancer une marque populaire auprès d’un nouveau public, avec une distribution jeune, un ton plus moderne et un lore suffisamment large pour soutenir plusieurs chapitres.

Power Rangers

Cette ambition n’était d’ailleurs pas théorique : les acteurs principaux auraient été engagés dans l’optique d’une aventure au long cours, avec plusieurs films potentiels à la clé. Le film lui-même laissait clairement entendre qu’une suite était attendue, notamment à travers un clin d’œil de fin qui ouvrait la porte à une suite avec de nouveaux personnages iconiques de la franchise.

Un accueil trop tiède pour transformer l’essai

Le problème, c’est que le film n’a jamais vraiment trouvé l’équilibre nécessaire pour devenir le grand pilier commercial espéré. Sans être unanimement rejeté, le métrage n’a pas non plus créé l’élan indispensable pour justifier la poursuite immédiate d’une saga aussi coûteuse.  Les résultats au box-office sont restés largement insuffisants au regard des ambitions du studio.

Un film plus apprécié après coup que lors de sa sortie

Avec le recul, le Power Rangers de 2017 a pourtant bénéficié d’une forme de réévaluation. Beaucoup lui reconnaissent aujourd’hui un casting plutôt convaincant, une vraie sincérité et une volonté réelle de donner une épaisseur émotionnelle à ses personnages. Ce regain d’estime nourrit précisément le sentiment qu’une franchise plus solide aurait peut-être pu émerger si ce premier film avait été un peu mieux accueilli.

Power Rangers 2

La franchise regarde désormais ailleurs

Depuis, Hollywood a choisi une autre voie. L’idée d’une suite directe a été abandonnée pour être finalement remplacée par celle d’un nouveau reboot destiné à « redéfinir » et/ou moderniser  la franchise. Le cas de Power Rangers reste donc un « et si » typiquement hollywoodien. Un film imparfait certes, mais pas dépourvu de qualités, pensé comme la première pierre d’une saga entière avant d’être rattrapé par les scores du box-office. Dommage…

 

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

cearveau intelligence artificielle

L’administration Trump pousserait Wall Street à tester Mythos, le nouveau modèle d’Anthropic

13 Avr. 2026 • 9:45
0 Logiciels

L’intelligence artificielle franchit un nouveau seuil d’influence dans la finance américaine. Selon plusieurs informations...

Artemis 2 retour

Artemis II : le retour des astronautes sur Terre parachève la réussite de la mission lunaire de la NASA

12 Avr. 2026 • 18:37
0 Science

La mission Artemis II s’est conclue avec succès après un voyage de dix jours autour de la Lune, et établit sa propre marque...

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval

Rockstar Games (GTA 6) confirme un piratage après une demande de rançon

12 Avr. 2026 • 8:54
1 Jeux vidéo

Le groupe de hackers ShinyHunters revendique un piratage de Rockstar Games et a lancé un ultimatum au studio qui développe Grand Theft Auto...

Intel Logo

Google renforce son partenariat avec Intel pour les processeurs IA

10 Avr. 2026 • 20:55
0 Matériel

L’intelligence artificielle n’a plus seulement besoin de cartes graphiques (GPU) pour entraîner des modèles, elle a aussi besoin...

free max

Free Max : Free répond aux critiques de son forfait illimité

10 Avr. 2026 • 20:18
2 Mobiles / Tablettes

Free Mobile a lancé récemment Free Max, un forfait à 29,99 €/mois (19,99 €/mois pour les abonnés Freebox) qui a...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Jetpack Joyride Racing : la franchise culte revient dans un jeu de course multijoueurs (sortie App Store)

Jetpack Joyride Racing : la franchise culte revient dans un jeu de course multijoueurs (sortie App Store)

13 Apr. 2026 • 11:15

image de l'article IA : John Giannandrea s’apprête à vraiment quitter Apple après une longue mise à l’écart

IA : John Giannandrea s’apprête à vraiment quitter Apple après une longue mise à l’écart

13 Apr. 2026 • 9:45

image de l'article Lunettes connectées : Apple teste quatre designs avec des matériaux premium

Lunettes connectées : Apple teste quatre designs avec des matériaux premium

12 Apr. 2026 • 17:44

image de l'article Artemis II : Apple célèbre les photos prises à l’iPhone 17 Pro Max dans l’espace

Artemis II : Apple célèbre les photos prises à l’iPhone 17 Pro Max dans l’espace

12 Apr. 2026 • 8:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site