TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 10 avril
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 10 avril

12 min.
10 Avr. 2026 • 17:47
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Tablette 11″ Apple iPad Pro Puce Apple M4 – 256 G,o Noir sidéral, Wi-Fi, 7ème génération 2024 à 719,99€ au lieu de 799,99€ sur @Fnac
  • HOT! PC Portable 13″ Apple MacBook Neo A18 Pro – RAM 8 Go, Stockage 256Go, Indigo (Plusieurs coloris au choix) à 649€ au lieu de 699€ sur @Cdiscount avec le code NEO50
  • Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon
  • Carte graphique Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16Go à 399€ sur @Alternate
  • Carte graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6 à 669,99€ sur @Cybertek
  • [Précommande] Absolum sur Nintendo Switch 2 à 29,97€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Coffret Dresseur d’Élite Pokémon ME03 Équilibre Parfait à 55,99€ sur @Fnac
  • Dead Island 2 – Day One Edition sur PS4 (sélection de magasins) à 6,75€ sur @E.Leclerc
  • Lego Star Wars 75379 R2-D2 (49,99€ pour les Nouveaux Clients) à 59,99€ au lieu de 79,49€ sur @Cdiscount avec le code LEGOKIDS
  • Lego Technic 42179 – La Planète Terre et la Lune en Orbite, Jouet, Thème du Système Solaire à 43,99€ sur @Cdiscount avec le code LEGOKIDS

 

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55
  • Smartphone 6,67″ Poco X7 – RAM 12 Go, 512 Go, Version Globale à 186,75€ sur @AliExpress avec le code SSFR25
  • Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 280 au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 11″ Apple iPad Air M4 2026 Wi-Fi – RAM 12 Go, 128 Go, Version Importée (Vendeur Bluesky-EU) à 549,99€ au lieu de 669€ sur @Rakuten
  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16
  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 581€ sur @Amazon
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – RAM 16 Go, 512 Go, Version Mondiale à 374,26€ sur @AliExpress avec le code FRSS40
  • Tablette 11″ Xiaomi Redmi Pad 2 – 8/256 Go à 121,99€ au lieu de 169,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 369€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad – M3, 128 Go à 739€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console portable 7″ Asus ROG Xbox Ally X (RC73XA-NH011W) – FHD 120Hz IPS, Ryzen AI Z2 Extreme, 1To de SSD, Windows 11 Home à 829,99€ au lieu de 899€ sur @Amazon
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Volant de course et pédales G29 – Logitech G, Compatible PS5, PS4 et PC à 199,99€ au lieu de 219,99€ sur @Amazon
  • Manette Nintendo Switch 2 Pro à 65,60€ sur @AliExpress avec le code FRAS07
  • Pack de Simulation Logitech Volant G29 + Levier de vitesse Driving Force Shifter – Compatible PS5, PS4 et PC à 216,99€ au lieu de 331€ sur @Cdiscount avec le code TREFLE13

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • Disque dur externe HDD Western Digital Easystore USB 3.0 – 5 To à 129,99€ sur @Darty

➡️ SSD :

  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte mère GIGABYTE X870 Gaming WIFI6 – Socket AM5, DDR5 8000MHz (OC), Wi-Fi 6, USB4 (via ODR 20€) à 164,13€ au lieu de 207€ sur @Amazon
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 669€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte mère ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II (AM4) – mATX, PCIe 4.0, 2× M.2, Wi-Fi 6, Ethernet 2.5 Gb à 99,99€ au lieu de 143,03€ sur @Amazon
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi – Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AM5 + Jeu Resident Evil 9 Requiem offert à 194,99€ au lieu de 269,13€ sur @Amazon avec le code 5RETRAIT
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 139,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Robot Aspirateur Laveur roborock QV 35A – 8000Pa à 329,99€ au lieu de 564,83€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10
  • Machine à expresso Jura ONO Noir (Vendeurs Tiers) à 175,79€ sur @Auchan
  • Aspirateur dreame H12 Pro Ultra – Lavage 60 °C, Séchage 30 Min, Nettoyage Auto à 179€ au lieu de 235,40€ sur @Amazon
  • Aspirateur robot XIAOMI Robot Vacuum 5 – 20000 Pa à 484€ au lieu de 593€ sur @Amazon

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

free max

Free Max : Free répond aux critiques de son forfait illimité

10 Avr. 2026 • 20:18
0 Mobiles / Tablettes

Free Mobile a lancé récemment Free Max, un forfait à 29,99 €/mois (19,99 €/mois pour les abonnés Freebox) qui a...

Windows 11 Linux Logos

L’État français abandonne Windows pour passer sur Linux

10 Avr. 2026 • 19:26
0 Actu OS

En annonçant sa propre sortie de Windows au profit de Linux, l’État français a donné un signal politique plus large que...

Artemis II crew

Artemis II : comment suivre en direct l’amerrissage historique de la mission lunaire de la NASA

10 Avr. 2026 • 18:00
0 Science

La mission Artemis II s’apprête à vivre son moment le plus délicat et sans doute aussi le plus suivi, soit le retour sur Terre...

YouTube Logo

YouTube Premium augmente ses prix aux États-Unis (bientôt en France ?)

10 Avr. 2026 • 17:10
0 Internet

YouTube Premium, l’abonnement qui permet notamment de supprimer les publicités sur YouTube, voit son prix augmenter. En l’état,...

Micromania

Micromania bientôt racheté ? Un groupe américain serait prêt à reprendre les magasins et préserver les emplois

10 Avr. 2026 • 16:45
0 Business

Après plus d’un an d’incertitude, Micromania semble enfin approcher d’un tournant décisif : si l’on en croit des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article « iPhone Ultra » et sortie en septembre : ça se précise pour l’iPhone pliable

« iPhone Ultra » et sortie en septembre : ça se précise pour l’iPhone pliable

10 Apr. 2026 • 18:47

image de l'article Apple perd en appel face à Free Mobile et doit modifier ses contrats iPhone

Apple perd en appel face à Free Mobile et doit modifier ses contrats iPhone

10 Apr. 2026 • 17:54

image de l'article [#BonPlan] Le MacBook Neo a déjà le droit à une promo à 649 €

[#BonPlan] Le MacBook Neo a déjà le droit à une promo à 649 €

10 Apr. 2026 • 16:28

image de l'article iPhone : Apple a été le 1er vendeur de smartphones au début 2026, les autres constructeurs reculent

iPhone : Apple a été le 1er vendeur de smartphones au début 2026, les autres constructeurs reculent

10 Apr. 2026 • 15:07

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site