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Alien: Earth saison 2 : Peter Dinklage (GoT) rejoint le casting de la série de SF !

2 min.
9 Avr. 2026 • 15:25
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La série Alien: Earth tient son premier grand renfort pour sa deuxième saison. Peter Dinklage, révélé au grand public grâce à Game of Thrones (série dans laquelle il incarne Tyrion Lannister), rejoint officiellement le casting du préquel signé Noah Hawley. Cette arrivée est une vraie bonne nouvelle pour la série, d’autant plus que les critiques n’avaient pas été particulièrement tendres avec la première saison.

Un renfort de poids pour la saison 2 d’Alien: Earth

Si le rôle exact de Peter Dinklage n’a pas encore été dévoilé, son arrivée au casting laisse peu de doute sur l’importance du personnage. Un acteur de ce calibre (un Golden Globe et plusieurs Emmy Awards) n’est généralement pas appelé pour une apparition anecdotique, surtout dans une franchise qui se cherche déjà un second souffle.

Peter Dinklage

La saison 2 doit entrer en production en mai 2026 aux studios Pinewood, près de Londres, un lieu symbolique pour la saga puisqu’il est associé à plusieurs chapitres majeurs de l’univers Alien. Ce changement de décor de tournage confirme aussi que la série ambitionne de monter en puissance après une première saison qui a au au moins le mérite de poser un cadre un peu plus ambitieux qu’un simple récit de survie.

Une franchise qui devrait s’installer durablement

Avec Alien: Earth, FX explore une période antérieure au film originel. La série mêle les thèmes des grandes corporations, des expérimentations biologiques et de la menace extraterrestre.

Alien Earth

Ce renforcement de casting envoie en tout cas un signal clair : au vu des moyens engagés, Alien: Earth n’est pas pensée comme une simple parenthèse mais bien comme une une série au long cours pour FX.

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