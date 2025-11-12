TENDANCES
Alien Earth : malgré des avis catastrophiques, la série est renouvelée pour une seconde saison
Geekeries et Insolite

Alien Earth : malgré des avis catastrophiques, la série est renouvelée pour une seconde saison

12 Nov. 2025 • 12:05
1

Disney s’entête :  FX vient d’annoncer le renouvellement pour une seconde saison de Alien: Earth, la série de science-fiction imaginée par Noah Hawley. Ce retour s’accompagne d’un nouvel accord global entre le créateur de Fargo et les studios FX et Disney Television. Malgré des critiques mitigées (excellentes aux US et très mauvaises en France) et un accueil public carrément catastrophique (5,1 de Metacritic), Disney a donc considéré qu’il pouvait continuer à détruir… pardon,  approfondir la franchise créée en 1979 par Ridley Scott.

Alien Earth

Des auto-congratulations lunaires

[Spoiler] Lancée en 2025, la série tentait une approche plus psychologique de la franchise, ancrée dans les origines du mythe Alien. Le final de la première saison s’était conclu sur un cliffhanger explosif: Wendy (incarnée par Sydney Chandler) libérait ses frères et sœurs hybrides avant de prendre le contrôle du complexe scientifique Prodigy — épaulée par rien de moins que deux Xénomorphes.

John Landgraf, président de FX, a salué la créativité de Hawley, affirmant que « son talent à raconter des histoires profondément humaines dans des univers visuellement saisissants » en fait un atout unique pour la chaîne. De son côté, le showrunner s’est dit « enthousiaste à l’idée de poursuivre l’exploration du monde d’Alien: Earth », promettant une saison encore plus immersive et intense. Ces déclarations un brin lunaires obligent à un constat simple : le petit monde des créatifs et des décisionnaires de Disney semble de plus en plus coupé du réel et de l’attente des fans.

Le tournage de cette nouvelle salve d’épisodes débutera en 2026 à Londres, la diffusion de la série étant attendue dans le courant de l’année 2027.

