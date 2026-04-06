Netflix lance une application de jeux pour enfants

Netflix élargit sa stratégie jeunesse avec Netflix Playground, une application de jeux pensée pour les enfants de 8 ans et moins et incluse dans tous les abonnements. Le service de streaming accompagne ce lancement d’un renforcement plus large de son catalogue pour enfants, entre nouvelles séries, renouvellements et nouveaux épisodes de ses franchises les plus installées.

Netflix veut devenir un espace unique où les enfants peuvent regarder, apprendre et jouer dans un environnement présenté comme sans publicité, sans achats intégrés et soutenu par des outils de contrôle parental.

John Derderian, vice-président des programmes jeunesse chez Netflix, résume cette ambition ainsi : « Nous créons un monde où les enfants peuvent non seulement regarder leurs histoires préférées, mais aussi y entrer et interagir avec leurs personnages favoris. Nous créons une destination simple pour la découverte, l’apprentissage et le jeu ».

Netflix veut unifier la vidéo et les jeux

Netflix Playground se présente comme une porte d’entrée mobile pour les contenus interactifs jeunesse du groupe. L’application s’adresse aux enfants de 8 ans et moins, fonctionne sur smartphone et tablette, et propose une bibliothèque de jeux jouables immédiatement, y compris hors ligne.

Le service est déjà disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, aux Philippines et en Nouvelle-Zélande. Netflix prévoit un lancement dans le reste du monde le 28 avril.

Le catalogue initial mêle des contenus déjà bien identifiées dans l’univers des enfants. Netflix cite notamment Peppa Pig, Sesame Street, Dr. Seuss, StoryBots, Bad Dinosaurs et Let’s Color, avec des activités qui vont des puzzles à la reconnaissance de formes, du coloriage aux jeux de coordination.

Cette application s’insère dans un discours plus large sur la tranquillité des parents. Netflix explique vouloir offrir aux enfants un espace où ils avancent à leur rythme, pendant que les adultes gardent la main sur l’expérience.

Le lancement de Netflix Playground s’accompagne d’un renforcement du catalogue vidéo. Netflix annonce le renouvellement de Nico Nickel le camion poubelle pour une troisième saison, davantage d’épisodes de Les Enquêtes sauvages et l’arrivée de Jeune MacDonald, une nouvelle série musicale centrée sur le petit-fils de Vieux MacDonald et ses amis animaux.

La plateforme de streaming insiste sur une ligne éditoriale orientée vers la créativité, l’exploration et la résolution de problèmes. Elle promet aussi davantage de contenus issus de franchises déjà installées comme Ms. Rachel, Sesame Street, Dr. Seuss, Cocomelon Lane et Les CrunchLabs de Mark Rober.

Netflix mise aussi sur le contrôle parental

Netflix rattache cette expansion à ses outils de contrôle parental. La plateforme met en avant des profils enfants individuels, des niveaux de maturité personnalisables, le blocage titre par titre, des codes PIN pour protéger les profils adultes ainsi que des outils d’historique et d’activité.

Le groupe justifie cette accélération par le poids déjà pris par les contenus jeunesse dans sa consommation. Entre 2023 et 2025, les quatre programmes les plus regardés et six des dix premiers titres relevaient du genre enfants, devenu le deuxième genre de Netflix.

Netflix cite aussi plusieurs titres qui ont porté cette dynamique au second semestre 2025, dont Gabby et la Maison magique, Ms. Rachel, Dans tes rêves, Les Enquêtes sauvages, Nico Nickel le camion poubelle, Les CrunchLabs de Mark Rober et Sesame Street : Volume 1. En renforçant à la fois les jeux, les séries et les outils parentaux, l’entreprise cherche donc à créer un véritable écosystème jeunesse.