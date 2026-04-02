Free Mobile a lancé cette semaine son forfait Free Max qui propose les appels, SMS, MMS et Internet en illimité aussi bien en France que dans 135 pays, le tout pour 29,99 €/mois (ou 19,99 €/mois pour les clients Freebox). UFC-Choisir a commenté ce lancement et l’apprécie moyennement.

Des qualités et des défauts pour le forfait Free Max

D’abord, l’association de consommateurs évoque une déclaration datant de 2023 venant de l’Arcep (régulateur des télécoms) et de l’Ademe, à savoir : « L’objectif de réduction des émissions de CO2 passera forcément par une plus grande sobriété ». UFC-Que Choisir pointe du doigt que Free « fait tout l’inverse » avec son nouveau forfait mobile.

L’association indique également :

Certes, la data en elle-même ne représente que 5 % des émissions carbone du numérique, soit une faible partie du total. Sauf que les titulaires d’un tel forfait auront forcément plus recours que les autres à la vidéo, aux appels en visio et à l’IA générative, des services qui contribuent fortement à l’essor des data centers, ces centres de données particulièrement gourmands en ressources par lesquels transitent tous les flux. Ils auront aussi tendance à changer plus souvent de smartphone. Or, la fabrication d’un téléphone représente, à elle seule, près de 80 % des émissions du numérique. Et avec la 5G en illimité, le wi-fi deviendra quasiment inutile. Ce mode de connexion est pourtant nettement moins impactant que le réseau mobile. Bref, ce forfait ne va pas dans le bon sens.

UFC-Que Choisir parle de Free Max comme d’un « forfait mobile de la démesure », tout en admettant qu’il est « assez impressionnant par rapport aux autres opérateurs de téléphonie mobile ». Le groupe souligne aussi que le prix est « assez incroyable » au vu des services proposés. Malgré tout, il y a des critiques de sa part.

Le forfait Free Max est disponible maintenant sur le site de Free Mobile.