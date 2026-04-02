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Free Max : UFC-Que Choisir parle d’un forfait qui « ne va pas dans le bon sens » et de « démesure »

2 min.
2 Avr. 2026 • 20:26
9

Free Mobile a lancé cette semaine son forfait Free Max qui propose les appels, SMS, MMS et Internet en illimité aussi bien en France que dans 135 pays, le tout pour 29,99 €/mois (ou 19,99 €/mois pour les clients Freebox). UFC-Choisir a commenté ce lancement et l’apprécie moyennement.

Free Max

Des qualités et des défauts pour le forfait Free Max

D’abord, l’association de consommateurs évoque une déclaration datant de 2023 venant de l’Arcep (régulateur des télécoms) et de l’Ademe, à savoir : « L’objectif de réduction des émissions de CO2 passera forcément par une plus grande sobriété ». UFC-Que Choisir pointe du doigt que Free « fait tout l’inverse » avec son nouveau forfait mobile.

L’association indique également :

Certes, la data en elle-même ne représente que 5 % des émissions carbone du numérique, soit une faible partie du total. Sauf que les titulaires d’un tel forfait auront forcément plus recours que les autres à la vidéo, aux appels en visio et à l’IA générative, des services qui contribuent fortement à l’essor des data centers, ces centres de données particulièrement gourmands en ressources par lesquels transitent tous les flux.

Ils auront aussi tendance à changer plus souvent de smartphone. Or, la fabrication d’un téléphone représente, à elle seule, près de 80 % des émissions du numérique. Et avec la 5G en illimité, le wi-fi deviendra quasiment inutile. Ce mode de connexion est pourtant nettement moins impactant que le réseau mobile. Bref, ce forfait ne va pas dans le bon sens.

UFC-Que Choisir parle de Free Max comme d’un « forfait mobile de la démesure », tout en admettant qu’il est « assez impressionnant par rapport aux autres opérateurs de téléphonie mobile ». Le groupe souligne aussi que le prix est « assez incroyable » au vu des services proposés. Malgré tout, il y a des critiques de sa part.

Le forfait Free Max est disponible maintenant sur le site de Free Mobile.

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9 commentaires pour cet article :

  • iGildas
    2 Avr. 2026 • 20:53
    En quoi ce forfait inciterait les utilisateurs à changer plus souvent de smartphone ? 😳 Quel est le rapport ? 🤔
  • Kornben
    2 Avr. 2026 • 22:11
    Que choisir ! Une référence pour beaucoup qui serait pas mal d’être éclaircie. C’est une entreprise lucrative donc qui se rémunère par les actions rémunérées avec les marques pour vivre… zero impartialite
  • Kyles94
    2 Avr. 2026 • 22:44
    Y’en a plein ils vont prendre ce forfait tout ça pour utilisé que 50 go dans le mois 🤣.
  • warburn
    2 Avr. 2026 • 23:13
    en quoi avoir un forfait illimité ferait changer de tel plus svt
    free a deja un forfait illimité en data en france pour les abonné freebox , la on propose le double du prix pour tlm sans être chez free , est ce que ça va changer grand chose , je ne sais pas mais d après eux si t as un gros forfait , tu vas forcement faire des trucs de ouf ….
  • tonytruand
    3 Avr. 2026 • 00:11
    c’est pathétique de leur arguments, encore plus de UFC
  • toutou
    3 Avr. 2026 • 06:53
    quand c’est illimité le français moyen utilisera forcément plus de données surtout à l’étranger donc youtube connecte en permanence, streaming,… c’est assez logique. Vu l’explosion d’utilisation de chatgpt pour la moindre recherche, ce qui utilise d’incroyables ressources et d’eau pour son refroidissement de machine sans compter l’explosion de la demande de memoire qui fait exploser les prix des serveurs également oui un forfait illimité en 5g tout le temps a forcément augmenter les consommations moyennes en électricité pour alimenter tout ça. Bon après je souhaite bonne chance car le réseau free étant déjà de qualité très moyenne en mobile va devenir encore plus mauvais avec une plus grosse utilisation..
  • Aldebaran
    3 Avr. 2026 • 15:16
    On s’en branle du c02 que des menteurs . Laisser nous vivre
  • akelodeon
    6 Avr. 2026 • 02:19
    Avec toutes les bombes qui tombent dans le monde et tous les exercices militaires et les jets privés des politiciens. On peut ranger la bannière ecolo pour les prochains 100 ans

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