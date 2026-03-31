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L’UFC-Que Choisir poursuit en justice Ubisoft pour pratiques abusives

2 min.
31 Mar. 2026 • 14:10
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UFC-Que Choisir a déposé une assignation en justice contre Ubisoft devant le tribunal de Créteil, dénonçant des pratiques commerciales « trompeuses » et des « clauses abusives » liées à l’arrêt du jeu de course The Crew il y a deux ans. L’association juge inacceptable qu’un jeu acheté devienne inutilisable du jour au lendemain, sans que les joueurs n’en aient jamais été informés.

The Crew

Ubisoft assigné en justice par UFC-Que Choisir

L’affaire The Crew constitue un cas d’école : sorti en 2014 et fort de 12 millions de joueurs deux ans après sa sortie, le titre proposait un mode solo jouable sans connexion, rendu lui aussi inaccessible lors de la fermeture des serveurs. C’est précisément ce point qui renforce la portée juridique du dossier. UFC-Que Choisir conteste également la position d’Ubisoft selon laquelle les joueurs n’acquièrent qu’une « simple licence d’utilisation », révocable à tout moment par l’éditeur, plutôt qu’un droit de propriété sur le jeu acheté.

Cette action judiciaire s’inscrit dans une dynamique plus large. L’initiative citoyenne européenne « Arrêtez de détruire les jeux vidéo » a recueilli plus d’un million de signatures l’an dernier, ciblant la pratique qui consiste à désactiver les serveurs d’un jeu après quelques années, le rendant définitivement inaccessible à ses acheteurs.

Interrogé sur le sujet lors de l’assemblée générale d’Ubisoft en juillet, le PDG Yves Guillemot a défendu cette pratique en arguant que maintenir des serveurs actifs représentait un support « très important » impliquant « des services assez lourds (…) pour s’assurer que le jeu fonctionne en permanence ». « Vous fournissez un service et ce service n’est pas éternel. Il y a une durée d’exploitation », avait-il ajouté, reconnaissant toutefois que « c’est une problématique sur laquelle on travaille, mais qui n’est pas propre à Ubisoft ».

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