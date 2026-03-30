Free continue de faire teasing concernant son annonce de demain, le 31 mars, qui concernera une « nouvelle révolution mobile ». L’opérateur partage aujourd’hui un indice.

Quelle sera la « nouvelle révolution mobile » de Free ?

L’annonce initiale de Free pour la « nouvelle révolution mobile » qui sera annoncée le 31 mars a eu lieu la semaine dernière. Aujourd’hui, l’opérateur publie une image sur les réseaux sociaux montrant une personne avec un iPhone dans les mains et une valise. L’arrière semble montrer une ville asiatique.

Au vu du teasing, on peut imaginer que l’annonce aura un lien avec le roaming et possiblement l’ajout de nouveaux pays pour pouvoir utiliser son forfait Free Mobile sans dépenser un centime de plus. Mais peut-on réellement parle d’une « nouvelle révolution mobile » ici ?

Certains internautes ont imaginé à quoi pourrait ressembler l’annonce. Quelques-uns pensent que Free va annoncer un partenariat avec Starlink afin d’avoir une connexion satellitaire dans les lieux où il n’y a pas de réseau mobile. D’autres pensent à un nouveau forfait qui viendra casser les prix. Il y a également ceux qui misent sur un nouveau produit créé par Free. Doit-on s’attendre à un smartphone Free ? Il faudra attendre demain pour avoir la réponse.

Free a invité les médias à une conférence le 31 mars. Le rendez-vous est donné à 9h30.