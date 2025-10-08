En plus de confirmer la sortie prochaine d’un nouveau décodeur TV pour la Freebox, Free a teasé un « produit révolutionnaire » qui va directement concerner ses abonnés mobiles.

Quel produit Free prépare-t-il ?

L’annonce a eu lieu à l’occasion de la Journée des Communautés Free. Xavier Niel a indiqué à Univers Freebox : « On travaille sur des innovations hardware pour les abonnés mobiles », ajoutant que « ça ne va pas être dans les mois à venir » et que ce sera « un produit révolutionnaire hardware ».

De quoi s’agira-t-il ? Xavier Niel n’a donné aucun indice, difficile donc de répondre. Peut-il qu’il s’agira d’un produit qui sera d’une façon ou d’une autre un lien avec la Freebox, proposant certaines fonctionnalités. On peut imaginer une sorte de module améliorant la couverture mobile à domicile.

Une autre possibilité est un routeur 5G afin de partager sa connexion Free Mobile avec d’autres appareils en déplacement. Cela peut avoir un intérêt pour certaines personnes, notamment les professionnels. Une autre hypothèse est une batterie externe évoluée qui peut recharger des appareils (comme un smartphone), tout en proposant une connexion 5G.

Bref, il est encore trop tôt pour savoir exactement ce que nous réserve Free Mobile avec son « produit révolutionnaire ». Il faudra visiblement patienter un petit moment pour savoir de quoi il s’agit, étant donné que Xavier Niel dit que ce ne sera pas prêt au fil des prochains mois.