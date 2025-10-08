TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Free tease un « produit révolutionnaire » pour ses clients mobiles
Matériel et Accessoires

Free tease un « produit révolutionnaire » pour ses clients mobiles

8 Oct. 2025 • 18:00
0

En plus de confirmer la sortie prochaine d’un nouveau décodeur TV pour la Freebox, Free a teasé un « produit révolutionnaire » qui va directement concerner ses abonnés mobiles.

Xavier Niel Free Logo

Quel produit Free prépare-t-il ?

L’annonce a eu lieu à l’occasion de la Journée des Communautés Free. Xavier Niel a indiqué à Univers Freebox : « On travaille sur des innovations hardware pour les abonnés mobiles », ajoutant que « ça ne va pas être dans les mois à venir » et que ce sera « un produit révolutionnaire hardware ».

De quoi s’agira-t-il ? Xavier Niel n’a donné aucun indice, difficile donc de répondre. Peut-il qu’il s’agira d’un produit qui sera d’une façon ou d’une autre un lien avec la Freebox, proposant certaines fonctionnalités. On peut imaginer une sorte de module améliorant la couverture mobile à domicile.

Une autre possibilité est un routeur 5G afin de partager sa connexion Free Mobile avec d’autres appareils en déplacement. Cela peut avoir un intérêt pour certaines personnes, notamment les professionnels. Une autre hypothèse est une batterie externe évoluée qui peut recharger des appareils (comme un smartphone), tout en proposant une connexion 5G.

Bref, il est encore trop tôt pour savoir exactement ce que nous réserve Free Mobile avec son « produit révolutionnaire ». Il faudra visiblement patienter un petit moment pour savoir de quoi il s’agit, étant donné que Xavier Niel dit que ce ne sera pas prêt au fil des prochains mois.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Free Logo Mobiles / Tablettes

Free Mobile active l’IPv6 par défaut pour tous ses clients

Free Logo Internet

Free annonce la fin de Free WiFi et de la Femtocell sur Freebox

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Qualité des réseaux mobiles : l’Arcep enquête après des soupçons de triche

Free Box 5G Matériel

Free annonce sa box 5G compatible Wi-Fi 7

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon Distributeurs Automatiques Medicaments

Amazon dévoile des distributeurs automatiques de médicaments sur ordonnance

8 Oct. 2025 • 19:53
0 Hors-Sujet

Amazon fait évoluer l’accès aux traitements en intégrant des kiosques pharmaceutiques directement dans ses cabinets...

Amazon Prime Day Promos

[Màj x2 – Jour-2] Les Prime Days commencent, 48h de grosses promos sur Amazon

8 Oct. 2025 • 19:40
3
Nintendo film animation mystérieux

Close to You : Nintendo diffuse un mystérieux court animé à la Pixar (mais pour quoi faire ?)

8 Oct. 2025 • 19:38
0 Geekeries

Nintendo a surpris ses fans il y a quelques heures en diffusant sur son application Nintendo Today un court-métrage animé intitulé...

Game One Team G1

Game One, la chaîne du jeu vidéo, va fermer ses portes après 27 ans

8 Oct. 2025 • 18:45
0 Jeux vidéo

Game One, la chaîne du jeu vidéo qui a fait ses débuts il y a 27 ans à la télévision, cessera...

Freebox Ultra vs Pop vs Player TV et Telecommande

« Super Player » Freebox : Free confirme un nouveau décodeur TV

8 Oct. 2025 • 17:33
1 Matériel

Free vient de confirmer qu’il prépare bel et bien un nouveau décodeur TV pour les abonnés Freebox, qui a pour surnom officieux...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article App Store : Apple dévoile les changements pour la vérification d’âge au Texas

App Store : Apple dévoile les changements pour la vérification d’âge au Texas

8 Oct. 2025 • 19:27

image de l'article Le retrait de l’app ICEBlock par Apple est critiqué par d’anciens responsables

Le retrait de l’app ICEBlock par Apple est critiqué par d’anciens responsables

8 Oct. 2025 • 19:07

image de l'article TAG Heuer lance une montre connectée certifiée Made for iPhone (MFi)

TAG Heuer lance une montre connectée certifiée Made for iPhone (MFi)

8 Oct. 2025 • 18:28

image de l'article Apple Watch : les alertes d’hypertension deviennent disponibles au Canada

Apple Watch : les alertes d’hypertension deviennent disponibles au Canada

8 Oct. 2025 • 17:38

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site