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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 25 mars
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 25 mars

11 min.
24 Mar. 2026 • 17:01
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Lot de 4 localisateur Apple AirTag Apple (1e Génération) à 68,56€ au lieu de 90,52€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Console portable Retroid Pocket Flip2 GC Amoled 5,5″ à 184,21€ sur @AliExpress avec le code FRAS36
  • Lecteur à distance Sony PlayStation Portal pour PS5 à 171,50€ au lieu de 209,02€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Disque Dur Externe WD My Book New – 8 To, Noir à 179,99€ au lieu de 229,99€ sur @Fnac
  • HOT! Barre de son Sonos Arc Ultra with Dolby Atmos and Voice Control – 9.1.4 Surround – Black à 763,94€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Montre connectée Samsung Galaxy Watch Ultra – Boîtier titane, 47 mm, écran AMOLED, 4G/LTE, GPS (via 350€ sur la carte + ODR de 100€) à 249€ au lieu de 549€ sur @Carrefour
  • Filament PLA eSUN – 2x1kg, Gris à 16,28€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Serveur NAS Ugreen NASync DXP4800 Plus – 4 baies, Intel Pentium Gold 8505, 10GbE, DDR5, HDMI 4K à 583,99€ sur @Darty
  • Blu-ray 4K Ultra HD Waterworld à 13,49€ au lieu de 14,27€ sur @Amazon
  • Aspirateur balai laveur Tineco Floor One Stretch S6 à 161,54€ sur @AliExpress avec le code FRAS20
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC à 559,90€ sur @Amazon.de – livrable en France (via coupon)

 

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55
  • Smartphone 6,67″ Poco X7 – RAM 12 Go, 512 Go, Version Globale à 186,75€ sur @AliExpress avec le code SSFR25
  • Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 280 au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16
  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 581€ sur @Amazon
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – RAM 16 Go, 512 Go, Version Mondiale à 374,26€ sur @AliExpress avec le code FRSS40
  • Tablette 11″ Xiaomi Redmi Pad 2 – 8/256 Go à 121,99€ au lieu de 169,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 369€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad – M3, 128 Go à 741€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Volant de course et pédales G29 – Logitech G, Compatible PS5, PS4 et PC à 199,99€ au lieu de 219,99€ sur @Amazon
  • Manette Nintendo Switch 2 Pro à 65,60€ sur @AliExpress avec le code FRAS07
  • Pack de Simulation Logitech Volant G29 + Levier de vitesse Driving Force Shifter – Compatible PS5, PS4 et PC à 216,99€ au lieu de 331€ sur @Cdiscount avec le code TREFLE13

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • Disque dur externe HDD Western Digital Easystore USB 3.0 – 5 To à 129,99€ sur @Darty

➡️ SSD :

  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte mère GIGABYTE X870 Gaming WIFI6 – Socket AM5, DDR5 8000MHz (OC), Wi-Fi 6, USB4 (via ODR 20€) à 164,13€ au lieu de 207€ sur @Amazon
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 669€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte mère ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II (AM4) – mATX, PCIe 4.0, 2× M.2, Wi-Fi 6, Ethernet 2.5 Gb à 99,99€ au lieu de 143,03€ sur @Amazon
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi – Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AM5 + Jeu Resident Evil 9 Requiem offert à 194,99€ au lieu de 269,13€ sur @Amazon avec le code 5RETRAIT
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 139,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Robot Aspirateur Laveur roborock QV 35A – 8000Pa à 329,99€ au lieu de 564,83€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10
  • Machine à expresso Jura ONO Noir (Vendeurs Tiers) à 175,79€ sur @Auchan
  • Aspirateur dreame H12 Pro Ultra – Lavage 60 °C, Séchage 30 Min, Nettoyage Auto à 179€ au lieu de 235,40€ sur @Amazon
  • Aspirateur robot XIAOMI Robot Vacuum 5 – 20000 Pa à 484€ au lieu de 593€ sur @Amazon

— 🔥 Divers —

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