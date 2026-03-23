Google expérimente l’utilisation de l’intelligence artificielle pour modifier automatiquement des titres d’articles de presse et d’autres sites Web dans ses résultats de recherche. Le groupe confirme mener une expérimentation « limitée » pour « mieux faire correspondre les titres aux requêtes des utilisateurs ». Le phénomène a été repéré par The Verge, dont des journalistes ont constaté que leurs propres titres avaient été réécrits sans leur intervention ni autorisation.

Quand Google utilise l’IA pour modifier des titres

Les exemples documentés par The Verge illustrent l’ampleur des modifications : le titre « I used the ‘cheat on everything’ AI tool and it didn’t help me cheat on anything » est devenu « « Cheat on everything » AI tool ». Un autre exemple est « Microsoft is rebranding Copilot in the most Microsoft way possible » qui a été transformé en « Copilot Changes: Marketing Teams at it Again ». Ce ne sont pas des titres tronqués, mais de véritables réécritures réalisées par IA.

Google précise que si l’expérimentation débouchait sur un déploiement plus large, elle ne reposerait pas sur un modèle d’IA génératif. Un éditeur peut choisir d’avoir deux titres distincts, l’un pour ses lecteurs et l’un optimisé pour le référencement, mais ces deux versions restent rédigées par ses équipes. Que Google décide unilatéralement de remplacer l’un et l’autre constitue une rupture avec le fonctionnement habituel du moteur de recherche.

Le précédent existe : Google Discover avait testé puis déployé largement des réécritures de titres au motif qu’elles « performaient bien pour la satisfaction utilisateur ». Ce déploiement pose une question de fond pour les éditeurs : si Google peut substituer son propre titre à celui publié, il peut potentiellement déformer le sens d’un article avant même que l’utilisateur ne clique. Dans un contexte où le moteur de recherche de Google génère déjà de moins en moins de trafic vers les sites Web, la perspective d’un contrôle éditorial partiel exercé par le moteur lui-même aggrave une tension déjà bien installée.