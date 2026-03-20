TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science L’Informatique quantique ne serait pas suffisante pour casser le chiffrement RSA
Science

L’Informatique quantique ne serait pas suffisante pour casser le chiffrement RSA

2 min.
20 Mar. 2026 • 17:37
0

Depuis des années, l’informatique quantique est présentée comme la menace ultime pour la cryptographie moderne, capable de faire tomber des verrous comme le RSA grâce à l’algorithme de Shor. Un nouveau travail théorique vient toutefois refroidir cet imaginaire : si l’on en croit une étude baptisée « Rational Quantum Mechanics : Testing quantum theory with quantum computers », les ordinateurs quantiques atteindraient un plafond de performance bien avant de disposer de la puissance nécessaire pour briser les clés les plus utilisées.

Un petit ajustement… aux grandes conséquences

À l’origine de cette idée on trouve Tim Palmer, physicien à l’Université d’Oxford, qui suggère de revisiter un point fondamental de la mécanique quantique. Dans l’approche standard, l’espace de Hilbert — soit la structure mathématique qui décrit l’état d’un système quantique — s’appuie sur un continuum de nombres réels, et ses dimensions explosent avec le nombre de qubits. Or, pour Palmer, « la nature déteste un continuum » : le monde physique serait plus proche d’une géométrie discrète que d’un espace parfaitement continu.

Ordinateur quantique

Un seuil d’environ 1 000 qubits

Pourquoi le RSA serait moins menacé qu’annoncé

En pratique, cette approche théorique limiterait l’information réellement exploitable par un état quantique, réduisant de fait l’avantage quantique au-delà d’un certain seuil. Le papier de Palmer avance qu’au-delà d’environ 1 000 qubits intriqués, les algorithmes censés tirer parti de « toutes » les dimensions de l’espace de Hilbert perdraient leur supériorité (ou pour le dire autrement, leur efficience). C’est un point clé de cette nouvelle étude, car certaines estimations évoquent le chiffre de  4 099 qubits stables pour attaquer efficacement le chiffrement RSA-2048, bien au-dessus donc de ce plafond théorique.

Évidemment, cette hypothèse est purement spéculative et devra être éprouvée. Palmer propose pour ce faire des tests expérimentaux, des tests potentiellement réalisables avec les technologies actuelles dans les prochaines années.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Microsoft Logo Campus Region Parisienne

Le Conseil d’État valide l’hébergement des données de santé des Français par Microsoft

20 Mar. 2026 • 20:09
0 Internet

Le Conseil d’État a validé aujourd’hui le projet Darwin qui prévoit le transfert des données de santé de 10...

PlayStation Network PSN

Sony va mettre un terme au PlayStation Network (PSN) et le remplacer

20 Mar. 2026 • 19:46
0 Jeux vidéo

Sony va supprimer les appellations « PlayStation Network » et « PSN » de l’ensemble de ses supports d’ici septembre...

Nintendo Switch 2 Prise en Main

Nintendo préparerait une Switch 2 avec batterie remplaçable

20 Mar. 2026 • 18:35
0 Jeux vidéo

Nintendo s’apprêterait adapter la Switch 2 pour l’Europe avec une batterie remplaçable par l’utilisateur. Le changement...

Data center spatial

Blue Origin veut lancer un « data center » spatial : 50 000 satellites pour le Project Sunrise

20 Mar. 2026 • 18:25
0 Internet

Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos, se positionne sur un nouveau terrain très convoité :...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 20 mars

20 Mar. 2026 • 16:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple s’explique pour les trois types de cœurs dans les puces M5

Apple s’explique pour les trois types de cœurs dans les puces M5

20 Mar. 2026 • 20:30

image de l'article What Happens at Night (Apple TV) : Martin Scorsese réunit Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence pour un long-métrage

What Happens at Night (Apple TV) : Martin Scorsese réunit Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence pour un long-métrage

20 Mar. 2026 • 19:35

image de l'article Hermès vend des chargeurs MagSafe à 3 950 € pour les produits Apple

Hermès vend des chargeurs MagSafe à 3 950 € pour les produits Apple

20 Mar. 2026 • 19:31

image de l'article MacBook Neo : les vitesses de charge avec les chargeurs Apple et tiers

MacBook Neo : les vitesses de charge avec les chargeurs Apple et tiers

20 Mar. 2026 • 17:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site